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Kadıköy’de alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı
Kadıköy’de alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı
Kadıköy Fikirtepe’de 24 katlı rezidansta yangın çıktı. Alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
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фото, kadıköy, fikirtepe, yangın
фото, kadıköy, fikirtepe, yangın

Kadıköy’de alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

10:56 16.10.2022
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Kadıköy Fikirtepe’de 24 katlı rezidansta yangın çıktı. Alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.
© ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN-AW736809

Yangın,FikirtepeMahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta dün akşam saatlerinde çıktı.

Yangın,FikirtepeMahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta dün akşam saatlerinde çıktı. - Sputnik Türkiye
1/5
© ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN-AW736809

Yangın,FikirtepeMahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta dün akşam saatlerinde çıktı.

© ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN-AW736809

. İddiaya göre, birinci katta klima arızasından çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

. İddiaya göre, birinci katta klima arızasından çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. - Sputnik Türkiye
2/5
© ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN-AW736809

. İddiaya göre, birinci katta klima arızasından çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. - Sputnik Türkiye
3/5

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar ortaya çıktı.

Günün ilk ışıklarıyla alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye
4/5

Günün ilk ışıklarıyla alevlere teslim olan rezidansta oluşan hasar ortaya çıktı.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yangınla ilgili araştırmaları devam ediyor.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yangınla ilgili araştırmaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye
5/5

Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yangınla ilgili araştırmaları devam ediyor.

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