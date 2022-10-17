https://sputniknews.com.tr/20221017/chpli-oztrak-bu-ucube-yasayi-iptal-istemiyle-anayasa-mahkemesine-elbette-tasiyacagiz-1062421688.html

CHP'li Öztrak: Bu ucube yasayı iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne elbette taşıyacağız

CHP'li Öztrak: Bu ucube yasayı iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne elbette taşıyacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dezenformasyonla mücadele düzenlemesini iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T21:55+0300

2022-10-17T21:55+0300

2022-10-17T21:57+0300

türkiye

faik öztrak

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

anayasa

anayasa mahkemesi (aym)

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.Maden kazalarının toplumda travma yaratan büyük facialar olduğunu ifade eden Öztrak, 2003’ten bu yana 2 bini maden emekçisi olmak üzere 30 bin işçinin "iş kazası" denen "iş cinayetlerinde" yitirildiğini belirtti ve iktidarın 20 yıldır işçinin hayatını tehlikeye atan eksikleri gidermediğini öne sürdü.'Hiç eğip bükmeyin, bu korkunç bir cinayettir'Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Öztrak, "Hiç eğip bükmeyin, bu korkunç bir cinayettir ve biz CHP olarak, o anaların, babaların, eşlerin, çocukların, güzelim bebeklerin adına sorumluların peşini bırakmayacağız. Bu faciayı unutturmayacağız. Hesabını soracağız" dedi.Öztrak, Sayıştayın patlamanın yaşandığı müessese için hazırladığı 2019 denetim raporunda bugün olanlar için açıkça uyarılarda bulunulduğunu, müessesede üretimi olumsuz etkileyen başlıca etkenlerin sayıldığını ifade etti.Sayıştayın görevini yaptığını söyleyen Öztrak, "Enerji Bakanı, Sayıştayın 2019'daki bu uyarı ve önerileri için bugüne kadar acaba ne yaptı?" diye sordu.'İlk dokuz ayda bütçeden faiz ödemesi 207 milyar lira'Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, "Erdoğan milletimize '2023’te ilk 10 ekonomiden biri olmayı' vadetmişti. Önümüzdeki yıl bıraktık ilk 10'u, ilk 20'den düşmenin sınırında geziyoruz" dedi.Merkez Bankası'nın yılın sekiz ayında nereden geldiği bilinmeyen döviz girişinin 28 milyar doları aştığını açıkladığını ifade eden Öztrak, "Bu ülkede 1992'den 2011'e kadar sıfır etrafında dalgalanan kaynağı belirsiz finansman giriş-çıkışı 2011'den sonra sistematik bir şekilde artmış. Birikimli rakam 79 milyar doları aştı. Bu paralar kimin? Hırlının mı, hırsızın mı? Rüşvetçilerin mi? Milletten neyi saklıyorsunuz?" şeklinde konuştu.Öztrak, bugün eylül ayı bütçe rakamlarının açıklandığını belirterek, şöyle devam etti:- Dezenformasyonla mücadele düzenlemesiTBMM'de kabul edilen "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a değinen Öztrak, hükümetin görülmemiş bir "sansür yasası" getirdiğini söylediÖztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz bu ucube yasayı iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne elbette taşıyacağız. Ancak bu iptal isteminin karara bağlanmasının seçim sonrasına kalacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Bu, Anayasa Mahkemesi için de büyük bir samimiyet sınavıdır. Anayasa Mahkemesi ya seçimin adil ve güvenli olmasını ciddi bir biçimde sakatlayan bu yasayla ilgili iptal istemini ivedilikle görüşerek, karara bağlamalı veya da bu sansür yasasını karara bağlayana kadar 29. maddesinin yürütmesini durdurma kararı vermelidir.Anayasa Mahkemesinin temel görevi, demokrasimize, fikir ve ifade özgürlüğüne, seçim adaletine vurulmak istenen darbeyi bertaraf etmektir."'Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi yok'CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasında 8 saatlik dilimde ne yaptığı, nereye gittiği konuşuluyor. Kendisi 'Hamburger yemeğe gittim.' demişti. Sekiz saatte kimlerle görüşüldü?" sorusuna Öztrak, "Genel Başkanımızın böyle bir laf söylediğini nereden duymuşlar? Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi yok" yanıtını verdi."Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 oranında indirim yapılmasına karar verdi. Belediye bu kararla ASKİ'nin ciddi şekilde zarara uğrayacağını açıkladı. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20221015/almanya-disisleri-bakanligindan-dezenformasyonla-mucadele-duzenlemesine-iliskin-aciklama-1062333404.html

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faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, anayasa, anayasa mahkemesi (aym)