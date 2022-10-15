'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın basın servisinden yasanın kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi'ne ilişkin açıklama

© AFP 2022 / INA FASSBENDER Almanya © AFP 2022 / INA FASSBENDER

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, "'Dezenformasyona karşı düzenleme' olarak bilinen Basın Kanunu, Türk gazeteci ve aktivistler arasında sansür konusunda endişelere sebep oldu. Bu sebeple, Venedik Komisyonu bazı net tavsiyelerde bulundu, önemli çağrısı duyulmamış olarak kalmamalı" açıklamasını yaptı.