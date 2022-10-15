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Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi'ne ilişkin açıklama
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi'ne ilişkin açıklama
Almanya Dışişleri Bakanlığı, "'Dezenformasyona karşı düzenleme' olarak bilinen Basın Kanunu, Türk gazeteci ve aktivistler arasında sansür konusunda endişelere... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T02:10+0300
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'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın basın servisinden yasanın kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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almanya, almanya dışişleri bakanlığı, yasa, tbmm
almanya, almanya dışişleri bakanlığı, yasa, tbmm

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi'ne ilişkin açıklama

02:10 15.10.2022 (güncellendi: 02:18 15.10.2022)
© AFP 2022 / INA FASSBENDERAlmanya
Almanya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Almanya Dışişleri Bakanlığı, "'Dezenformasyona karşı düzenleme' olarak bilinen Basın Kanunu, Türk gazeteci ve aktivistler arasında sansür konusunda endişelere sebep oldu. Bu sebeple, Venedik Komisyonu bazı net tavsiyelerde bulundu, önemli çağrısı duyulmamış olarak kalmamalı" açıklamasını yaptı.
'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın basın servisinden yasanın kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Demokrasimizi canlı tutan, ifade özgürlüğüdür. 'Dezenformasyona karşı düzenleme' olarak bilinen Basın Kanunu, Türk gazeteci ve aktivistler arasında sansür konusunda endişelere sebep oldu. Bu sebeple, Venedik Komisyonu bazı net tavsiyelerde bulundu, önemli çağrısı duyulmamış olarak kalmamalı."
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