https://sputniknews.com.tr/20221014/ak-parti-grup-baskanvekili-unal-gercege-aykiri-bilgi-paylasimi-yarginin-karariyla-suc-sayilacak-1062325923.html

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Gerçeğe aykırı bilgi paylaşımı yargının kararıyla suç sayılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Gerçeğe aykırı bilgi paylaşımı yargının kararıyla suç sayılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bir kişinin gerçeğe aykırı bir bilgiyi paylaşmasını suç haline getirmiyoruz. Biz yargının karar verebileceği bir... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T22:46+0300

2022-10-14T22:46+0300

2022-10-14T22:50+0300

türkiye

dezenformasyon

tbmm genel kurulu

tbmm

ak parti

mahir ünal

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'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.Düzenlemenin 29. maddesi hakkında muhalefetin eleştirilerine, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yanıt vererek, yasayla ilgili konuştu.TRT Haber canlı yayınına katılan Ünal, "Dezenformasyonun asıl hedefi toplum, kamu düzeni ve kamu barışı. Dezenformasyon koordinasyon içerisinde organize bir şekilde bir amaca dönük bir yanlış bilgiyi yayma işidir. Ve burada da dezenformasyonun sonucu gerçekle yalanın birbirinden ayırt edilemez hale gelmesidir. Yani bir teröristin gazeteci, bir gazetecinin teröriste dönüştürülme sürecidir" dedi. 'Bu yasaya sansür demek bir propagandadan ibaret'Ünal, "Bir kişinin gerçeğe aykırı bir bilgiyi paylaşmasını suç haline getirmiyoruz. Biz 5 unsurla beraber yargının karar verebileceği bir şekilde dezenformasyon eylemini suç haline getiriyoruz. Bu yasada siz sansür niteliği taşıyan bir düzenlemeyi gösterebilir misiniz? Hukuki açıdan teknik bir sorun varsa çıkarsınız söylersiniz. Bu sansürdür demek bir propagandadan ibaret" ifadelerine yer verdi. 'Basın kartı hususunu da yasal güvence altına aldık'İnternet medyasının yasal bir zemine kavuştuğunu söyleyen Ünal, "Bugün internet medyası mensuplarının gazetecilerin sahip olduğu tüm haklara sahip olduğu gibi aynı şekilde sorumluluklara da sahip oldu. Bu düzenlemeyi yaparken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10. Maddesini esas aldık. Çünkü birinci fıkrası ifade özgürlüğünü, ikinci fıkrası da bundan doğan sorumlulukları düzenliyor. Bununla birlikte internet medyacıları basın kartına sahip olacaklar. Basın kartı hususunu da yasal güvence altına aldık" diye konuştu.'Anayasal güvenceye almak istiyoruz''Başörtüsüne anayasal teminat sağlamak' için yapılan çalışmayı da değerlendiren Ünal, "İrademiz son derece açık, kadınların başını açmasını da kapatmasını da bir özgürlük olarak anayasal güvenceye almak istiyoruz" dedi.'Kadın üzerinden bu tür politikalar yürütmek son derece yanlıştır'Bu konudaki iradenin son derece açık olduğunu vurgulayan Ünal sözlerine şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20221013/dezenformasyonla-mucadele-duzenlemesi-yasalasti-1062285157.html

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dezenformasyon, tbmm genel kurulu, tbmm, ak parti, mahir ünal