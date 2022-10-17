https://sputniknews.com.tr/20221017/bill-gatesten-cocuk-felciyle-mucadele-icin-talibanla-gorusmeye-yesil-isik-1062404772.html

Bill Gates'ten çocuk felciyle mücadele için Taliban'la görüşmeye yeşil ışık

Bill Gates'ten çocuk felciyle mücadele için Taliban'la görüşmeye yeşil ışık

ABD'li milyarder ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Afganistan'da çocuk felci salgınının ortadan kaldırılması için Taliban ile görüşmeye hazır olduğunu... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T14:39+0300

2022-10-17T14:39+0300

2022-10-17T14:41+0300

dünya

bill gates

afganistan

yardım

çocuk felci

salgın

taliban

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Microsoft'un kurucusu ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın sahibi Bill Gates, Afganistan'daki çocuk felci salgınıyla mücadele için Taliban ile görüşmeye yeşil ışık yaktı.Daily Telegraph gazetesine röportaj veren Gates, "Dürüst olmak gerekirse, bu konuda bir hassasiyet olup olmadığını bilmiyorum. Çocuk felci kampanyasına yardımcı olmak için hemen hemen her şeyi yaparım. Bu, vakfımızın en büyük önceliği" ifadelerini kullandı.Vakfın halihazırda Katar'da Taliban temsilcileriyle görüşmelerde bulunduğunu belirten Gates, örgütün 'oldukça becerekli' Sağlık Bakanı'nı görevden almamasından hoşnut olduğunu kaydetti.'Pandemilere hazırlık için yeteri kadar enerji harcanmıyor'Dünya liderlerinin hastalıkların oluşturduğu tehditleri ciddiye almadığını savunan Gates, "Dünyanın dikkati oldukça dağınık ve pandemilere hazırlık konusunda beklediğim kadar enerji harcanmıyor" diye konuştu.Tıp literatüründe 'poliomyelit' olarak anılan ve sinir sistemini hedef alarak saatler içinde tüm vücudun felç geçirmesine neden olan çocuk felci hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Afganistan ve Pakistan'da 'endemi' düzeyinde.Geçen yıl Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'da salgın hastalıklarla mücadele, aşı ve ilaç yetersizliği nedeniyle zor koşullarda ilerliyor.Gates'ten dünya çapında milyar dolarlık bağışÖte yandan Bill & Melinda Gates Vakfı, dünya çapında çocuk felcinin ortadan kaldırıması için yeni bir bağışa imza attı.Fox News'in haberine göre çocuk felcini yok etme çabaları kapsamında 1.2 milyar dolar bağışta bulundu.Gates, konuya ilişkin açıklamasında, "Çocuk felcinin ortadan kaldırılması yakındır. Ancak şu an için hastalık bir tehdit olmaya devam ediyor. Birlikte çalışmak, bu hastalığı sona erdirebilir" değerlendirmesini yaptı.Melinda Gates ise, "Bu girişim çocukları çocuk felcine karşı korumaktan çok daha fazlasını yaptı. Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinde kilit bir rol oynadı" dedi.Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi, 370 milyon çocuğu aşılamak için 2026'ya kadar 4.8 milyar dolarlık fon sağlamayı hedefliyor.Yeni pandemilere karşı yatırımDaha önce Kovid-19'un 'son pandemi olmayabileceğini' dile getiren Gates, yeni bir salgını önlemek için bir dizi adım atmıştı.Gerekli adımların atılması durumunda yeni bir pandeminin önlenebilceğini belirten Gates bu kapsamda küresel salgına karşı müdahale ve mobilizasyon için oluşturulan GERM ekibi olarak adlandırdığı bir müdahale ekibine yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.Gates'in planı söz konusu yatırımın yanı sıra dünya çapında teşhis ve sağlık sistemlerine yönelik Ar-Ge'ye daha fazla destek sağlamayı da içeriyor.Pandemiye karşı 3 bin kişilik orduGERM'in tek önceliği pandemiyi önlemek olan 3 bin kişilik bir müdahale ekibi olacağının altını çizen Gates, GERM ekiplerinin epidemiyologlar ve veri bilimcilerinden lojistik uzmanlarına ve iletişim ve diplomasi becerilerine sahip olan bir dizi uzmandan oluşacağını belirtiyor.Gates küresel sağlık ordusu olarak lanse edilen GERM'in ana hedefini 'görev, salgınları pandemi haline gelmeden durdurmaktır' şeklinde özetliyor.Gates, "Kovid-19'un yayılmasını ilk 100 gün içinde durdurabilseydik, virüs nedeniyle ölenlerin yüzde 98'inden fazlası bugün hayatta olurdu" görüşünde.Komplo teorilerine ve aşı karşıtlığı hakkında konuşan Gates, şu ifadeleri kullanmıştı: "Gates Vakfı aşılarla, yeni aşıların icadıyla ve aşıları finanse etmeyle çok ilgileniyor. Bu çabalarla on milyonlarca hayat kurtarmış olmaktan gurur duyuyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20220617/bill-gatesten-komplo-teorilerine-gondermeli-espiri-galiba-sonunda-mikrociplerimiz-bitti-1057550788.html

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bill gates, afganistan, yardım, çocuk felci, salgın, taliban