https://sputniknews.com.tr/20220913/bill-gates-avrupa-yardim-paralarini-ukraynaya-akitiyor-bm-kalkinma-hedefleri-gerceklesmeyecek-1061140986.html

Bill Gates: Avrupa yardım paralarını Ukrayna'ya akıtıyor, BM Kalkınma Hedefleri gerçekleşmeyecek

Bill Gates: Avrupa yardım paralarını Ukrayna'ya akıtıyor, BM Kalkınma Hedefleri gerçekleşmeyecek

Ukrayna krizini körüklemenin Batı'ya enerji ve hayat pahalılığı krizi olarak geri dönmesi sanayi patronlarının tepkisine, emekçilerin grevlerine yol açarken... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T18:06+0300

2022-09-13T18:06+0300

2022-09-13T18:07+0300

ukrayna krizi

bill gates

bill & melinda gates vakfı

melinda gates

bm kalkınma programı

sürdürülebilir kalkınma

ukrayna

avrupa

avrupa birliği

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Financial Times'a konuşan Bill & Melinda Gates Vakfı Eşbaşkanı Bill Gates, Ukrayna krizi yüzünden Avrupa'nın uluslararası yardıma ve iklim kriziyle mücadeleye ayırdığı fonların daraldığını, 'küresel kalkınmanın bugüne değinki en ağır zorluklarla karşı karşıya olduğunu' belirtti. Kısa süre önce kurucusu olduğu Microsoft'tan elde ettiği servetin 20 milyar dolarlık dilimini önlenebilir hastalık, eşitsizlik ve yoksulluğa karşı mücadelede ilerlemeyi hızlandırmak için vakfa aktaran Gates, siyasi liderlerin 2030'a dek gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin neredeyse tamamının kaçırılmak üzere olduğu uyarısını yaptı. Tüm resmi kalkınma yardımlarının neredeyse yarısı, toplu olarak AB ülkelerinden geliyor.Bağış yapan ülkelerin pandemiyle mücadelesinin maliyetinin uluslararası yardım almayı zorlaştırdığına dikkat çekerek “Ukrayna savaşı yüzünden daha da fenalaştığını söyleyebilirim” diye devam eden Gates, “Ukrayna savaşı savunma harcamaları, sığınmacılar için harcamalar, elektrik sübvansiyonları ve nakliye maliyetleri ile ülkelerin bütçelerini zorluyor” dedi. AIDS, sıtma ve tüberkülozla mücadele eden Küresel Fon ve Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi'nin fonlarını tazeleme mühletinin dolmasına az kaldığını belirten Gates, “Hedefimiz . . . mümkünse bu bütçelerin kesilmemesi gerektiğine dikkat çekmek" dedi.Aşı ittifakı Gavi'nin en büyük bağışçısı Britanya, 2020'de Kovid pandemisini gerekçe göstererek denizaşırı yardım harcamalarını GSYİH'nin yüzde 0.7'sinden yüzde 0.5'ine indirmişti. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, geçen yıl yaptığı açıklamada, tartışmalı kesintinin 2024-25'te kaldırılacağını söylemişti.Yeni Britanya Başbakanı Liz Truss'ın denizaşırı yardım bütçesinde daha fazla kesinti yapmamasını umduğunu dile getiren Gates, "Yakın vadede yüzde 0.7'ye geri dönmeyi sağlayacak bir artış alamayacağız, ancak yüzde 0.5'i korumayı umuyoruz" dedi.BM'nin açlıktan iklim değişikliğine dek bir dizi sorunu çözmeye yönelik hedeflerine, 2015'te yaklaşık 200 ülke imza atmıştı. Gates ile eski eşi Melinda French Gates ise bugün yayımladıkları vakfın yıllık ilerleme raporunda "Üzerinden 7 yıl geçti, ama dünya bu hedeflerden hiçbirine ulaşabileceğe benzemiyor" diye yazdı. "Hedeflerimizin çoğuna ulaşmak için ilerleme hızımızı beş vites artırmamız gerekir" diye devam eden ikili, bunun bile yetmeyebileceğini belirterek ekledi: "Çünkü bazı tahminler, bırakın Ukrayna'daki savaşı veya Afrika'da başlattığı gıda krizini, pandeminin etkisini bile henüz hesaba katmıyor."Melinda French Gates, bu gidişatla küresel cinsiyet eşitliği hedefine 2108'den evvel ulaşılamayacağını, bunun öngörülenden üç nesil sonrası olduğunu vurguladı.Gates Vakfı CEO'su Mark Suzman da 'özellikle Ukrayna'daki çatışmaların gıda güvenliği sorunlarını dramatik boyutta azdırdığını' dile getirdi. BlackRock, HSBC, Nomura ve UBS gibi şirketler tarafından desteklenen 'Force for Good' (İyilik Gücü) girişiminin geçen hafta yayımladığı raporda da BM'nin hedeflerine ulaşmak için ayrılan fon açığının geçen yıla göre üçte bir oranında artıp 135 trilyon dolara çıktığı tahminine yer verildi. Raporda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde değil ilerleme sağlamak, bazılarında daha önce kaydedilen ilerlemenin tümüyle geriye gitmesinin sözkonusu olduğu aktarıldı.

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