https://sputniknews.com.tr/20221017/bakan-bilginden-asgari-ucret-icin-yeni-mesaj-en-kapsamli-mudahale-olacak-1062401368.html
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'En kapsamlı müdahale olacak'
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'En kapsamlı müdahale olacak'
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T13:11+0300
2022-10-17T13:11+0300
2022-10-17T13:13+0300
ekonomi
vedat bilgin
asgari ücret
ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli açıklamada bulundu.Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Bakan Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki Astana zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamada, asgari ücret artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i işaret ederek, "İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221013/bakan-bilgin-asgari-ucrette-aralik-ayinda-enflasyonun-tahribatini-ortadan-kaldiracagiz-1062259329.html
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vedat bilgin, asgari ücret, ekonomi
vedat bilgin, asgari ücret, ekonomi
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'En kapsamlı müdahale olacak'
13:11 17.10.2022 (güncellendi: 13:13 17.10.2022) Abone ol
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli açıklamada bulundu.
Yeni Şafak'ta yer alan habere
göre, Bakan Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız
" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki Astana zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamada, asgari ücret artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i işaret ederek, "İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" demişti.