https://sputniknews.com.tr/20221017/bakan-bilginden-asgari-ucret-icin-yeni-mesaj-en-kapsamli-mudahale-olacak-1062401368.html

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'En kapsamlı müdahale olacak'

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'En kapsamlı müdahale olacak'

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

vedat bilgin

asgari ücret

ekonomi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli açıklamada bulundu.Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Bakan Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki Astana zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamada, asgari ücret artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i işaret ederek, "İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20221013/bakan-bilgin-asgari-ucrette-aralik-ayinda-enflasyonun-tahribatini-ortadan-kaldiracagiz-1062259329.html

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vedat bilgin, asgari ücret, ekonomi