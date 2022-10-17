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https://sputniknews.com.tr/20221017/bakan-bilginden-asgari-ucret-icin-yeni-mesaj-en-kapsamli-mudahale-olacak-1062401368.html
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'En kapsamlı müdahale olacak'
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'En kapsamlı müdahale olacak'
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
vedat bilgin
asgari ücret
ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli açıklamada bulundu.Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Bakan Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki Astana zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamada, asgari ücret artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i işaret ederek, "İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221013/bakan-bilgin-asgari-ucrette-aralik-ayinda-enflasyonun-tahribatini-ortadan-kaldiracagiz-1062259329.html
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vedat bilgin, asgari ücret, ekonomi
vedat bilgin, asgari ücret, ekonomi

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: 'En kapsamlı müdahale olacak'

13:11 17.10.2022 (güncellendi: 13:13 17.10.2022)
© İHA / HÜSEYİN EFEÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© İHA / HÜSEYİN EFE
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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili önemli açıklamada bulundu.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Bakan Bilgin "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki Astana zirvesi dönüşünde yaptığı açıklamada, asgari ücret artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i işaret ederek, "İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" demişti.
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
TÜRKİYE
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız
13 Ekim, 12:03
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