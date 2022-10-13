https://sputniknews.com.tr/20221013/bakan-bilgin-asgari-ucrette-aralik-ayinda-enflasyonun-tahribatini-ortadan-kaldiracagiz-1062259329.html
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T12:03+0300
2022-10-13T12:03+0300
2022-10-13T12:16+0300
türkiye
vedat bilgin
asgari ücret
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Bakan Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.
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vedat bilgin, asgari ücret
vedat bilgin, asgari ücret
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız
12:03 13.10.2022 (güncellendi: 12:16 13.10.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi.
Bakan Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.