https://sputniknews.com.tr/20221013/bakan-bilgin-asgari-ucrette-aralik-ayinda-enflasyonun-tahribatini-ortadan-kaldiracagiz-1062259329.html

Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız

Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

vedat bilgin

asgari ücret

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Bakan Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.

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vedat bilgin, asgari ücret