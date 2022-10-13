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SON DAKİKA | Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız
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https://sputniknews.com.tr/20221013/bakan-bilgin-asgari-ucrette-aralik-ayinda-enflasyonun-tahribatini-ortadan-kaldiracagiz-1062259329.html
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
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vedat bilgin
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Bakan Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.
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vedat bilgin, asgari ücret
vedat bilgin, asgari ücret

Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracağız

12:03 13.10.2022 (güncellendi: 12:16 13.10.2022)
© İHAVedat Bilgin
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© İHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi.
Bakan Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.
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