https://sputniknews.com.tr/20221017/anket-secmenlerin-sadece-yuzde-33u-2024te-bideni-tekrar-secmeyi-dusunuyor-1062425635.html

Anket: Seçmenlerin sadece yüzde 33'ü 2024'te Biden'ı tekrar seçmeyi düşünüyor

Anket: Seçmenlerin sadece yüzde 33'ü 2024'te Biden'ı tekrar seçmeyi düşünüyor

ABD'de yapılan bir ankette, ülkedeki seçmenlerin sadece yüzde 33'ünün 2024'teki başkanlık seçimlerinde oyunu tekrar Başkan Joe Biden'a vereceği ortaya çıktı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T23:48+0300

2022-10-17T23:48+0300

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joe biden

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seçim

anket

abd

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ABD'de Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Fox News'in yaptığı ankette, 2024 seçimlerindeki seçmen eğilimleri incelendi.Katılımcıların sadece yüzde 33'ü 2024'teki başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Joe Biden'a oy vereceğini, yüzde 54'ü de seçimlerde başka bir adayı destekleyeceklerini belirtti.Parti bazlı bakıldığında ise ankete katılan Demokratların yüzde 71'i, bağımsızların yüzde 13'ü, Cumhuriyetçilerin yüzde 4'ü Biden'ı destekleyeceklerini ifade etti.Söz konusu anket, 9-12 Ekim'de 1206 seçmen üzerinden yapıldı.

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