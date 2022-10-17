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Anket: Seçmenlerin sadece yüzde 33'ü 2024'te Biden'ı tekrar seçmeyi düşünüyor
Anket: Seçmenlerin sadece yüzde 33'ü 2024'te Biden'ı tekrar seçmeyi düşünüyor
ABD'de yapılan bir ankette, ülkedeki seçmenlerin sadece yüzde 33'ünün 2024'teki başkanlık seçimlerinde oyunu tekrar Başkan Joe Biden'a vereceği ortaya çıktı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T23:48+0300
2022-10-17T23:48+0300
joe biden
dünya
seçim
anket
abd
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ABD'de Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Fox News'in yaptığı ankette, 2024 seçimlerindeki seçmen eğilimleri incelendi.Katılımcıların sadece yüzde 33'ü 2024'teki başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Joe Biden'a oy vereceğini, yüzde 54'ü de seçimlerde başka bir adayı destekleyeceklerini belirtti.Parti bazlı bakıldığında ise ankete katılan Demokratların yüzde 71'i, bağımsızların yüzde 13'ü, Cumhuriyetçilerin yüzde 4'ü Biden'ı destekleyeceklerini ifade etti.Söz konusu anket, 9-12 Ekim'de 1206 seçmen üzerinden yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221016/sullivan-biden-opec-karari-nedeniyle-suudi-arabistan-ile-iliskilerde-metodik-davranacak-1062387826.html
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joe biden, seçim, anket, abd
joe biden, seçim, anket, abd

Anket: Seçmenlerin sadece yüzde 33'ü 2024'te Biden'ı tekrar seçmeyi düşünüyor

23:48 17.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD'de yapılan bir ankette, ülkedeki seçmenlerin sadece yüzde 33'ünün 2024'teki başkanlık seçimlerinde oyunu tekrar Başkan Joe Biden'a vereceği ortaya çıktı.
ABD'de Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen Fox News'in yaptığı ankette, 2024 seçimlerindeki seçmen eğilimleri incelendi.
Katılımcıların sadece yüzde 33'ü 2024'teki başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Joe Biden'a oy vereceğini, yüzde 54'ü de seçimlerde başka bir adayı destekleyeceklerini belirtti.
Parti bazlı bakıldığında ise ankete katılan Demokratların yüzde 71'i, bağımsızların yüzde 13'ü, Cumhuriyetçilerin yüzde 4'ü Biden'ı destekleyeceklerini ifade etti.
Söz konusu anket, 9-12 Ekim'de 1206 seçmen üzerinden yapıldı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
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