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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221017/almanya-saglik-bakani-uyardi-hastaneler-kapanabilir--1062389985.html
Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Hastaneler kapanabilir
Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Hastaneler kapanabilir
Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, enerji ve enflasyon krizinde ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T00:32+0300
2022-10-17T00:49+0300
avrupa'da enerji krizi
karl lauterbach
almanya
sağlık bakanı
hastane
iflas
uyarı
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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayımlanan 'Bericht aus Berlin' programında yaptığı açıklamada, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.Hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda 18 Ekim Salı günü Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, "Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve gerçekten etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur" uyarısında bulundu.Karl Lauterbach, hastanelere özel fon ayrılmasına olumsuz baktığını aktararak, "Her alan için özel fon oluşturamayız" dedi.Alman Hastaneler Birliği'nin eylül ortasında açıkladığı araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun, hastanelerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edilmişti.Birliğin Başkanı Gerald Gass da kliniklerin, artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini belirtmiş ve durumun gelecek yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221016/fransada-sol-ittifakin-hayat-pahaliligi-krizine-karsi-duzenledigi-yuruyuse-on-binlerce-kisi-katildi-1062384917.html
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karl lauterbach, almanya, sağlık bakanı, hastane, iflas, uyarı
karl lauterbach, almanya, sağlık bakanı, hastane, iflas, uyarı

Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Hastaneler kapanabilir

00:32 17.10.2022 (güncellendi: 00:49 17.10.2022)
© REUTERS / ANNEGRET HILSEAlmanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
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Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, enerji ve enflasyon krizinde ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayımlanan 'Bericht aus Berlin' programında yaptığı açıklamada, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.
Hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda 18 Ekim Salı günü Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, "Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve gerçekten etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur" uyarısında bulundu.
Karl Lauterbach, hastanelere özel fon ayrılmasına olumsuz baktığını aktararak, "Her alan için özel fon oluşturamayız" dedi.
Alman Hastaneler Birliği'nin eylül ortasında açıkladığı araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun, hastanelerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edilmişti.
Birliğin Başkanı Gerald Gass da kliniklerin, artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini belirtmiş ve durumun gelecek yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulunmuştu.
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