https://sputniknews.com.tr/20221017/almanya-saglik-bakani-uyardi-hastaneler-kapanabilir--1062389985.html

Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Hastaneler kapanabilir

Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Hastaneler kapanabilir

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, enerji ve enflasyon krizinde ülkedeki hastanelerin iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T00:32+0300

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avrupa'da enerji krizi

karl lauterbach

almanya

sağlık bakanı

hastane

iflas

uyarı

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayımlanan 'Bericht aus Berlin' programında yaptığı açıklamada, hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını, bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.Hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda 18 Ekim Salı günü Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, "Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve gerçekten etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur" uyarısında bulundu.Karl Lauterbach, hastanelere özel fon ayrılmasına olumsuz baktığını aktararak, "Her alan için özel fon oluşturamayız" dedi.Alman Hastaneler Birliği'nin eylül ortasında açıkladığı araştırmada, enerji fiyatlarındaki aşırı artış ve yüksek enflasyonun, hastanelerin faaliyetlerini sürdürmesini imkansız hale getirmesi nedeniyle ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflasın eşiğinde olduğu ifade edilmişti.Birliğin Başkanı Gerald Gass da kliniklerin, artan maliyetleri karşılayamayacağını ve bazılarının önümüzdeki aylarda kapanmak zorunda kalabileceğini belirtmiş ve durumun gelecek yıl daha da kötüleşeceği uyarısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221016/fransada-sol-ittifakin-hayat-pahaliligi-krizine-karsi-duzenledigi-yuruyuse-on-binlerce-kisi-katildi-1062384917.html

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karl lauterbach, almanya, sağlık bakanı, hastane, iflas, uyarı