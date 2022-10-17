https://sputniknews.com.tr/20221017/aleyna-tilki-taksi-kullanmak-hayatimin-en-buyuk-hatasi-akliniz-varsa-metro-kullanin-1062410461.html

Aleyna Tilki: Taksi kullanmak hayatımın en büyük hatası, aklınız varsa metro kullanın

Aleyna Tilki: Taksi kullanmak hayatımın en büyük hatası, aklınız varsa metro kullanın

Aleyna Tilki, son dönemde tartışma konusu olan taksicilerle ilgili tepkisini dile getirerek, 'Taksi kullanmayın, metro kullanın' çağrısında bulundu. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T15:48+0300

2022-10-17T15:48+0300

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aleyna tilki

yaşam

taksi

metro

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Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez de taksiciler hakkında bir paylaşımda bulundu.Tilki, Twitter hesabından şunları yazdı: "Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun. Hayatımın hatası taksi kullanmak bu saatten sonra. Arkadaşlar imkanınız ve aklınız varsa taksi kullanmayın metro kullanın yaaaaaaa. Daha insani."

https://sputniknews.com.tr/20220920/konseri-iptal-edilen-aleyna-tilki-cadi-avi-donemine-donduk-ama-yaksaniz-da-olmem-1061408218.html

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aleyna tilki, taksi, metro