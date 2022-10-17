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https://sputniknews.com.tr/20221017/aleyna-tilki-taksi-kullanmak-hayatimin-en-buyuk-hatasi-akliniz-varsa-metro-kullanin-1062410461.html
Aleyna Tilki: Taksi kullanmak hayatımın en büyük hatası, aklınız varsa metro kullanın
Aleyna Tilki: Taksi kullanmak hayatımın en büyük hatası, aklınız varsa metro kullanın
Aleyna Tilki, son dönemde tartışma konusu olan taksicilerle ilgili tepkisini dile getirerek, 'Taksi kullanmayın, metro kullanın' çağrısında bulundu. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T15:48+0300
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aleyna tilki
yaşam
taksi
metro
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Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez de taksiciler hakkında bir paylaşımda bulundu.Tilki, Twitter hesabından şunları yazdı: "Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun. Hayatımın hatası taksi kullanmak bu saatten sonra. Arkadaşlar imkanınız ve aklınız varsa taksi kullanmayın metro kullanın yaaaaaaa. Daha insani."
https://sputniknews.com.tr/20220920/konseri-iptal-edilen-aleyna-tilki-cadi-avi-donemine-donduk-ama-yaksaniz-da-olmem-1061408218.html
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aleyna tilki, taksi, metro
aleyna tilki, taksi, metro

Aleyna Tilki: Taksi kullanmak hayatımın en büyük hatası, aklınız varsa metro kullanın

15:48 17.10.2022 (güncellendi: 15:55 17.10.2022)
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 Aleyna Tilki - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
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Aleyna Tilki, son dönemde tartışma konusu olan taksicilerle ilgili tepkisini dile getirerek, 'Taksi kullanmayın, metro kullanın' çağrısında bulundu.
Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez de taksiciler hakkında bir paylaşımda bulundu.
Tilki, Twitter hesabından şunları yazdı: "Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun. Hayatımın hatası taksi kullanmak bu saatten sonra. Arkadaşlar imkanınız ve aklınız varsa taksi kullanmayın metro kullanın yaaaaaaa. Daha insani."
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