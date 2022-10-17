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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli internetten scout ilanı verdi
Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli internetten scout ilanı verdi
Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, maç analisti ve scout ekibi için iş ilanı açtı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T15:33+0300
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spor
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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, teknik ekibine dahil etmek üzere maç analisti ve scout aradığını açıkladı.LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.Geriden pasa dayalı oyun felsefesiyle tanıdığımız Faroli, Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'te çalıştı. İtalyan isim, bir dönem Galatasaray'ın da gündemindeydi.
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alanyaspor, internet, ilan
alanyaspor, internet, ilan

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli internetten scout ilanı verdi

15:33 17.10.2022
© DHA Francesco Farioli
 Francesco Farioli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© DHA
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Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, maç analisti ve scout ekibi için iş ilanı açtı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, teknik ekibine dahil etmek üzere maç analisti ve scout aradığını açıkladı.
LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.
Geriden pasa dayalı oyun felsefesiyle tanıdığımız Faroli, Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'te çalıştı. İtalyan isim, bir dönem Galatasaray'ın da gündemindeydi.
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