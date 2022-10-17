https://sputniknews.com.tr/20221017/alanyaspor-teknik-direktoru-francesco-farioli-internetten-scout-ilani-verdi-1062407704.html

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli internetten scout ilanı verdi

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli internetten scout ilanı verdi

Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, maç analisti ve scout ekibi için iş ilanı açtı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

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spor

alanyaspor

internet

ilan

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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, teknik ekibine dahil etmek üzere maç analisti ve scout aradığını açıkladı.LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.Geriden pasa dayalı oyun felsefesiyle tanıdığımız Faroli, Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'te çalıştı. İtalyan isim, bir dönem Galatasaray'ın da gündemindeydi.

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