https://sputniknews.com.tr/20221017/alanyaspor-teknik-direktoru-francesco-farioli-internetten-scout-ilani-verdi-1062407704.html
Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli internetten scout ilanı verdi
Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli internetten scout ilanı verdi
Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, maç analisti ve scout ekibi için iş ilanı açtı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T15:33+0300
2022-10-17T15:33+0300
2022-10-17T15:33+0300
spor
alanyaspor
internet
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Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, teknik ekibine dahil etmek üzere maç analisti ve scout aradığını açıkladı.LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.Geriden pasa dayalı oyun felsefesiyle tanıdığımız Faroli, Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'te çalıştı. İtalyan isim, bir dönem Galatasaray'ın da gündemindeydi.
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alanyaspor, internet, ilan
alanyaspor, internet, ilan
Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli internetten scout ilanı verdi
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Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli, maç analisti ve scout ekibi için iş ilanı açtı.
Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, teknik ekibine dahil etmek üzere maç analisti ve scout aradığını açıkladı.
LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.
Geriden pasa dayalı oyun felsefesiyle tanıdığımız Faroli, Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'te çalıştı. İtalyan isim, bir dönem Galatasaray'ın da gündemindeydi.