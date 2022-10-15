https://sputniknews.com.tr/20221015/alanyada-taraftarlari-tasiyan-otobuslere-tasli-saldiri-1062341081.html

Alanya'da taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı

Alanya'da taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı

Spor Toto Süper Lig maçı için Alanya'ya gelen Fraport TAV Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere yapılan taşlı saldırıda bir kişi yaralandı. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

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spor

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maç

alanya

112 acil servis

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Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından stattan ayrılan taraftarlı taşıyan otobüslere Oba Mahallesi'nde taşlı saldırıda bulunuldu.Camları kırılan otobüslerdeki bir kişi hafif yaralandı. Yaralan kişi 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.Jandarma ve polis ekiplerince otoyol güzergahındaki belirli noktalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındı.Jandarma ve polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından taraftar grubunu taşıyan otobüsler, yollarına devam etti.

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spor toto süper lig, maç, alanya, 112 acil servis