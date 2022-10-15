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Alanya'da taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı
Alanya'da taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı
Spor Toto Süper Lig maçı için Alanya'ya gelen Fraport TAV Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere yapılan taşlı saldırıda bir kişi yaralandı. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T05:27+0300
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spor
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maç
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Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından stattan ayrılan taraftarlı taşıyan otobüslere Oba Mahallesi'nde taşlı saldırıda bulunuldu.Camları kırılan otobüslerdeki bir kişi hafif yaralandı. Yaralan kişi 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.Jandarma ve polis ekiplerince otoyol güzergahındaki belirli noktalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındı.Jandarma ve polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından taraftar grubunu taşıyan otobüsler, yollarına devam etti.
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spor toto süper lig, maç, alanya, 112 acil servis
spor toto süper lig, maç, alanya, 112 acil servis

Alanya'da taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı

05:27 15.10.2022 (güncellendi: 05:29 15.10.2022)
© AAAlanya'da taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı
Alanya'da taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig maçı için Alanya'ya gelen Fraport TAV Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere yapılan taşlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından stattan ayrılan taraftarlı taşıyan otobüslere Oba Mahallesi'nde taşlı saldırıda bulunuldu.
Camları kırılan otobüslerdeki bir kişi hafif yaralandı. Yaralan kişi 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Jandarma ve polis ekiplerince otoyol güzergahındaki belirli noktalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındı.
Jandarma ve polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından taraftar grubunu taşıyan otobüsler, yollarına devam etti.
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