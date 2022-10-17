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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221017/ab-yuksek-temsilcisi-bahce--orman-kiyaslamasinda-geri-adim-atmadi-cok-iyiyim-neden-olmayim-1062402269.html
AB Yüksek Temsilcisi 'bahçe- orman' benzetmesinde geri adım atmadı: 'Çok iyiyim, neden olmayım?'
AB Yüksek Temsilcisi 'bahçe- orman' benzetmesinde geri adım atmadı: 'Çok iyiyim, neden olmayım?'
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa'yı bahçeye, dünyanın kalanını cangıla (ormana) benzettiği için ırkçı bulunan söyleminde geri adım atmayarak kendisine... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T13:48+0300
2022-10-17T13:57+0300
ukrayna krizi
ab
josep borrell
rusya
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde konuştu. Bir gazeteci, Borrell'e geçen hafta yaptığı konuşmada, Avrupa'yı güzel bir bahçeye, dünyanın geri kalanını ise cangıla benzettiği ve Rus ordusunun imha edileceğiyle ilgili söylemleri hatırlatarak "İyi misiniz?" sorusunu yöneltti. Borrell, şu yanıtı verdi: "Çok iyiyim. Neden olmayım? Her hafta çok gergin. Zaman zaman kamuoyunda bir şeyler patlak veriyor ama sizi temin ederim ki; her hafta en az bir önceki kadar gergin." Borrell'in sözlerine üzerine sosyal medyada pek çok kullanıcı, Avrupa'nın refahının sömürgecilikten geldiğini, Borrell'in ifadelerinin 'ırkçı, sömürgeci, barbarca' mantığını ortaya koyduğunu vurgulayan paylaşımlar yapmıştı. Borrell, aynı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırısı karşısında Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıt verileceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221016/borrell-ab-bahceyse-cevresi-cangil-onlar-bizi-istila-etmeden-bizim-onlara-mudahale-etmemiz-lazim-1062375496.html
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ab, josep borrell, rusya
ab, josep borrell, rusya

AB Yüksek Temsilcisi 'bahçe- orman' benzetmesinde geri adım atmadı: 'Çok iyiyim, neden olmayım?'

13:48 17.10.2022 (güncellendi: 13:57 17.10.2022)
© AP Photo / Virginia MayoJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa'yı bahçeye, dünyanın kalanını cangıla (ormana) benzettiği için ırkçı bulunan söyleminde geri adım atmayarak kendisine yöneltilen eleştirilerin, kamuoyunda patlak veren sıradan konulardan biri olduğunu söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde konuştu.
Bir gazeteci, Borrell'e geçen hafta yaptığı konuşmada, Avrupa'yı güzel bir bahçeye, dünyanın geri kalanını ise cangıla benzettiği ve Rus ordusunun imha edileceğiyle ilgili söylemleri hatırlatarak "İyi misiniz?" sorusunu yöneltti. Borrell, şu yanıtı verdi: "Çok iyiyim. Neden olmayım? Her hafta çok gergin. Zaman zaman kamuoyunda bir şeyler patlak veriyor ama sizi temin ederim ki; her hafta en az bir önceki kadar gergin."
Borrell'in sözlerine üzerine sosyal medyada pek çok kullanıcı, Avrupa'nın refahının sömürgecilikten geldiğini, Borrell'in ifadelerinin 'ırkçı, sömürgeci, barbarca' mantığını ortaya koyduğunu vurgulayan paylaşımlar yapmıştı.
Borrell, aynı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırısı karşısında Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıt verileceğini söylemişti.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
DÜNYA
Borrell: AB bahçeyse çevresi cangıl, onlar bizi istila etmeden bizim onlara müdahale etmemiz lazım
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