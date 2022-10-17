https://sputniknews.com.tr/20221017/ab-yuksek-temsilcisi-bahce--orman-kiyaslamasinda-geri-adim-atmadi-cok-iyiyim-neden-olmayim-1062402269.html
AB Yüksek Temsilcisi 'bahçe- orman' benzetmesinde geri adım atmadı: 'Çok iyiyim, neden olmayım?'
AB Yüksek Temsilcisi 'bahçe- orman' benzetmesinde geri adım atmadı: 'Çok iyiyim, neden olmayım?'
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa'yı bahçeye, dünyanın kalanını cangıla (ormana) benzettiği için ırkçı bulunan söyleminde geri adım atmayarak kendisine... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T13:48+0300
2022-10-17T13:48+0300
2022-10-17T13:57+0300
ukrayna krizi
ab
josep borrell
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062402468_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85aac2deeedf5b8a8c954f53835a08b9.jpg
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde konuştu. Bir gazeteci, Borrell'e geçen hafta yaptığı konuşmada, Avrupa'yı güzel bir bahçeye, dünyanın geri kalanını ise cangıla benzettiği ve Rus ordusunun imha edileceğiyle ilgili söylemleri hatırlatarak "İyi misiniz?" sorusunu yöneltti. Borrell, şu yanıtı verdi: "Çok iyiyim. Neden olmayım? Her hafta çok gergin. Zaman zaman kamuoyunda bir şeyler patlak veriyor ama sizi temin ederim ki; her hafta en az bir önceki kadar gergin." Borrell'in sözlerine üzerine sosyal medyada pek çok kullanıcı, Avrupa'nın refahının sömürgecilikten geldiğini, Borrell'in ifadelerinin 'ırkçı, sömürgeci, barbarca' mantığını ortaya koyduğunu vurgulayan paylaşımlar yapmıştı. Borrell, aynı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırısı karşısında Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıt verileceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221016/borrell-ab-bahceyse-cevresi-cangil-onlar-bizi-istila-etmeden-bizim-onlara-mudahale-etmemiz-lazim-1062375496.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/11/1062402468_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_027148473e1fe5f950e4085de53093ef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ab, josep borrell, rusya
AB Yüksek Temsilcisi 'bahçe- orman' benzetmesinde geri adım atmadı: 'Çok iyiyim, neden olmayım?'
13:48 17.10.2022 (güncellendi: 13:57 17.10.2022) Abone ol
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa'yı bahçeye, dünyanın kalanını cangıla (ormana) benzettiği için ırkçı bulunan söyleminde geri adım atmayarak kendisine yöneltilen eleştirilerin, kamuoyunda patlak veren sıradan konulardan biri olduğunu söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde konuştu.
Bir gazeteci, Borrell'e geçen hafta yaptığı konuşmada, Avrupa'yı güzel bir bahçeye, dünyanın geri kalanını ise cangıla benzettiği ve Rus ordusunun imha edileceğiyle ilgili söylemleri hatırlatarak "İyi misiniz?" sorusunu yöneltti. Borrell, şu yanıtı verdi: "Çok iyiyim. Neden olmayım? Her hafta çok gergin. Zaman zaman kamuoyunda bir şeyler patlak veriyor ama sizi temin ederim ki; her hafta en az bir önceki kadar gergin."
Borrell'in sözlerine üzerine sosyal medyada pek çok kullanıcı, Avrupa'nın refahının sömürgecilikten geldiğini, Borrell'in ifadelerinin 'ırkçı, sömürgeci, barbarca' mantığını ortaya koyduğunu vurgulayan paylaşımlar yapmıştı.
Borrell, aynı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir nükleer saldırısı karşısında Rus ordusunun imha edileceği güçlü bir askeri yanıt verileceğini söylemişti.