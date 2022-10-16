https://sputniknews.com.tr/20221016/tuketiciler-birligi-ozel-sirketlerin-calisanlarina-promosyon-hakkini-vermesi-lazim-1062376549.html

Tüketiciler Birliği: Özel şirketlerin çalışanlarına promosyon hakkını vermesi lazım

Tüketiciler Birliği: Özel şirketlerin çalışanlarına promosyon hakkını vermesi lazım

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı özel şirketlerde işverenlerin bankalardan aldıkları promosyonları çalışanlarına dağıtmaması ile ilgili... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T14:02+0300

2022-10-16T14:02+0300

2022-10-16T14:02+0300

promosyon

maaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1061986984_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6393a466c77446279751f89f428345e.jpg

Türkiye’de promosyon konusunda çok yanlış bir uygulamanın olduğunu ve bazı özel şirketlerin bankalardan aldıkları promosyonu çalışanlarına vermediğini dile getiren Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, açıklamalarda bulundu.Şahin, “Türkiye’de 3 milyon kamu çalışanı var. Emeklilerin de zaten bireysel olarak başvuruları var. Bu kişilere bir promosyon ödemesi yapılıyor. Yani bankalar çok yüksek karlarının bir kısmını promosyon olarak dağıtıyorlar. Kamu kurumları tamam, bu promosyon onlara bir katkı sağlıyor. Fakat aynı uygulamayı maalesef 10 milyonun üzerinde işçinin çalıştığı özel şirketlerde göremiyoruz. On binlerce işçinin çalıştığı fabrikalar var. Orada onların maaşlarının yattığı bankalardan şirketler promosyon alıyor ama bu promosyonları çalışanlarına vermiyor. Kamu kurumlarında çalışanlara giden promosyon özel şirketlerde neden gitmiyor?” şeklinde konuştu.Şahin, promosyon konusunda özel şirketlerin yaptığı uygulamanın haksız bir uygulama olduğunu ve özel şirketlerin çalışanlarına promosyonlarını vermeleri gerektiğini belirtti:

https://sputniknews.com.tr/20221011/emekli-ayliklarindaki-asgari-promosyon-tutarlari-guncellendi-1062202770.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

promosyon, maaş