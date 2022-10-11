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https://sputniknews.com.tr/20221011/emekli-ayliklarindaki-asgari-promosyon-tutarlari-guncellendi-1062202770.html
Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi
Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi
Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. Söz konusu tutarlar, emekli... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T20:10+0300
2022-10-11T20:10+0300
türkiye
sosyal güvenlik kurumu
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
banka
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.Buna göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.3 yıllık taahhütname imzalanması gerekecekSöz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine 3 yıl için peşin ödenecek, promosyon imkanından yararlanmak için emekli ve hak sahiplerinin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekecek.Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecek.
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sosyal güvenlik kurumu, sosyal güvenlik kurumu (sgk), banka
sosyal güvenlik kurumu, sosyal güvenlik kurumu (sgk), banka

Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi

20:10 11.10.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası, banka
Türk Lirası, banka - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. Söz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine 3 yıl için peşin ödenecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.
Buna göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

3 yıllık taahhütname imzalanması gerekecek

Söz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine 3 yıl için peşin ödenecek, promosyon imkanından yararlanmak için emekli ve hak sahiplerinin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekecek.
Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecek.
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