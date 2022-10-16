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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221016/rusya-disisleri-bm-ozel-temsilcisinin-rus-ordusu-ile-ilgili-sozleri-mantik-sinirlarini-asiyor-1062387276.html
Rusya Dışişleri: BM Özel Temsilcisinin Rus ordusu ile ilgili sözleri mantık sınırlarını aşıyor
Rusya Dışişleri: BM Özel Temsilcisinin Rus ordusu ile ilgili sözleri mantık sınırlarını aşıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Patten’in Rus ordusunda bazı ilaçların kullanıldığı... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T22:36+0300
2022-10-16T22:40+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
pramila patten
söz
cinsel saldırı
tepki
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna ihtilafında cinsel şiddeti soruşturmakla görevli BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Pramila Patten’in Rus ordusunda ‘askeri strateji’ olarak cinsel saldırıları gerçekleştirmek amacıyla bazı ilaçların kullanıldığı yönündeki suçlamalarının ciddiye alınamayacağını belirtti.Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Patten’in söylediklerinin özü ile ilgili ciddi bir yorum yapmak mümkün değil. Sözleri mantığın sınırlarını aşıyor” ifadeleri yer aldı.Bu tür açıklamalarda bulunan Patten’in yetkilerini aştığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca BM yetkilisinin yorumlarını gerçeklere ya da doğrulanmış bilgilere dayandırmadığı kaydedildi.Zaharova, söz konusu açıklamaları ‘düzmece ve kışkırtıcı’ olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221016/peskov-nato-ukrayna-catismasina-de-facto-olarak-mudahil-oldu-1062380849.html
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mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, pramila patten, söz, cinsel saldırı, tepki
mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, pramila patten, söz, cinsel saldırı, tepki

Rusya Dışişleri: BM Özel Temsilcisinin Rus ordusu ile ilgili sözleri mantık sınırlarını aşıyor

22:36 16.10.2022 (güncellendi: 22:40 16.10.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Patten’in Rus ordusunda bazı ilaçların kullanıldığı yönündeki suçlamalarının mantık sınırlarını aştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna ihtilafında cinsel şiddeti soruşturmakla görevli BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Pramila Patten’in Rus ordusunda ‘askeri strateji’ olarak cinsel saldırıları gerçekleştirmek amacıyla bazı ilaçların kullanıldığı yönündeki suçlamalarının ciddiye alınamayacağını belirtti.
Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Patten’in söylediklerinin özü ile ilgili ciddi bir yorum yapmak mümkün değil. Sözleri mantığın sınırlarını aşıyor” ifadeleri yer aldı.
Bu tür açıklamalarda bulunan Patten’in yetkilerini aştığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca BM yetkilisinin yorumlarını gerçeklere ya da doğrulanmış bilgilere dayandırmadığı kaydedildi.
Zaharova, söz konusu açıklamaları ‘düzmece ve kışkırtıcı’ olarak nitelendirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
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