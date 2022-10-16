https://sputniknews.com.tr/20221016/rusya-disisleri-bm-ozel-temsilcisinin-rus-ordusu-ile-ilgili-sozleri-mantik-sinirlarini-asiyor-1062387276.html

Rusya Dışişleri: BM Özel Temsilcisinin Rus ordusu ile ilgili sözleri mantık sınırlarını aşıyor

Rusya Dışişleri: BM Özel Temsilcisinin Rus ordusu ile ilgili sözleri mantık sınırlarını aşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Patten’in Rus ordusunda bazı ilaçların kullanıldığı... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T22:36+0300

2022-10-16T22:36+0300

2022-10-16T22:40+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

pramila patten

söz

cinsel saldırı

tepki

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya-Ukrayna ihtilafında cinsel şiddeti soruşturmakla görevli BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Pramila Patten’in Rus ordusunda ‘askeri strateji’ olarak cinsel saldırıları gerçekleştirmek amacıyla bazı ilaçların kullanıldığı yönündeki suçlamalarının ciddiye alınamayacağını belirtti.Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Patten’in söylediklerinin özü ile ilgili ciddi bir yorum yapmak mümkün değil. Sözleri mantığın sınırlarını aşıyor” ifadeleri yer aldı.Bu tür açıklamalarda bulunan Patten’in yetkilerini aştığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca BM yetkilisinin yorumlarını gerçeklere ya da doğrulanmış bilgilere dayandırmadığı kaydedildi.Zaharova, söz konusu açıklamaları ‘düzmece ve kışkırtıcı’ olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221016/peskov-nato-ukrayna-catismasina-de-facto-olarak-mudahil-oldu-1062380849.html

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mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, pramila patten, söz, cinsel saldırı, tepki