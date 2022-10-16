https://sputniknews.com.tr/20221016/russell-crowe-romanin-buyukelcisi-oldu-1062376222.html
Russell Crowe 'Roma'nın büyükelçisi' oldu
Russell Crowe 'Roma'nın büyükelçisi' oldu
Oscar ödüllü oyuncu, film yapımcısı ve yönetmen Russell Crowe, İtalya'nın başkenti 'Roma'nın elçisi' oldu. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T13:30+0300
2022-10-16T13:30+0300
2022-10-16T13:43+0300
roma
yaşam
russell crowe
büyükelçi
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Bir Roma generalinin hikayesinin anlatıldığı 2000 yılında çekilen Gladyatör filmiyle ün yapan ve bu film sonrasında Roma kentiyle arasında ayrı bir bağ oluştuğu belirtilen Russell Crowe'u, Roma Belediyesi özel bir unvanla onurlandırdı.Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin ev sahipliğinde belediyenin Giulio Cesare Salonu'nda düzenlenen törenle Crowe'a 'Roma'nın elçisi' unvanı verildi ve bir de plaket takdim edildi.Törende konuşan Gualtieri, dünyaca ünlü yıldızın Roma ile olan bağına atıfta bulunarak Romalıların da Crowe'a büyük sevgiyle yaklaştığını kaydetti.Gualtieri, Crowe'un temmuz ayında sosyal medya hesabından Roma'nın simgesi Kolezyum'a 'Ofisim' diyerek yaptığı paylaşımını hatırlatarak "Onu ofisinde karşıladım" diyerek espri yaptı.Crowe da Roma ile derin bağları olduğunu belirterek, "Roma halkının bana gösterdiği cömertliği ve nezaketi her zaman takdir ettim. Her zaman bu şehrin hizmetinde olacağım" ifadelerini kullandı.Crowe ve Belediye Başkanı Gualtieri, daha sonra beraber belediye binasının balkonundan poz verdi.Crowe, ayrıca Roma Film Festivali'nde yönetmenliğini üstlendiği Poker Face filminin tanıtımını da yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20220823/oscar-odullu-oyuncu-russell-crowedan-turkiye-paylasimi-1060284388.html
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roma, russell crowe, büyükelçi
roma, russell crowe, büyükelçi
Russell Crowe 'Roma'nın büyükelçisi' oldu
13:30 16.10.2022 (güncellendi: 13:43 16.10.2022) Abone ol
Oscar ödüllü oyuncu, film yapımcısı ve yönetmen Russell Crowe, İtalya'nın başkenti 'Roma'nın elçisi' oldu.
Bir Roma generalinin hikayesinin anlatıldığı 2000 yılında çekilen Gladyatör filmiyle ün yapan ve bu film sonrasında Roma kentiyle arasında ayrı bir bağ oluştuğu belirtilen Russell Crowe'u, Roma Belediyesi özel bir unvanla onurlandırdı.
Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin ev sahipliğinde belediyenin Giulio Cesare Salonu'nda düzenlenen törenle Crowe'a 'Roma'nın elçisi' unvanı verildi ve bir de plaket takdim edildi.
Törende konuşan Gualtieri, dünyaca ünlü yıldızın Roma ile olan bağına atıfta bulunarak Romalıların da Crowe'a büyük sevgiyle yaklaştığını kaydetti.
Gualtieri, Crowe'un temmuz ayında sosyal medya hesabından Roma'nın simgesi Kolezyum'a 'Ofisim' diyerek yaptığı paylaşımını hatırlatarak "Onu ofisinde karşıladım" diyerek espri yaptı.
Crowe da Roma ile derin bağları olduğunu belirterek, "Roma halkının bana gösterdiği cömertliği ve nezaketi her zaman takdir ettim. Her zaman bu şehrin hizmetinde olacağım" ifadelerini kullandı.
Crowe ve Belediye Başkanı Gualtieri, daha sonra beraber belediye binasının balkonundan poz verdi.
Crowe, ayrıca Roma Film Festivali'nde yönetmenliğini üstlendiği Poker Face filminin tanıtımını da yapacak.