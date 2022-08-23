https://sputniknews.com.tr/20220823/oscar-odullu-oyuncu-russell-crowedan-turkiye-paylasimi-1060284388.html

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'dan Türkiye paylaşımı

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'dan Türkiye paylaşımı

Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T14:13+0300

2022-08-23T14:13+0300

2022-08-23T14:13+0300

yaşam

russell crowe

türkiye

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Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.

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russell crowe, türkiye