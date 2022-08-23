Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220823/oscar-odullu-oyuncu-russell-crowedan-turkiye-paylasimi-1060284388.html
Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'dan Türkiye paylaşımı
Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'dan Türkiye paylaşımı
Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T14:13+0300
2022-08-23T14:13+0300
yaşam
russell crowe
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102329/08/1023290801_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_bdeb6ca74656095662e1f283f700ca2f.jpg
Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102329/08/1023290801_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_5d542216e8a2669dae81f1266bfea9e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
russell crowe, türkiye
russell crowe, türkiye

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'dan Türkiye paylaşımı

14:13 23.08.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULATÜnlü aktör Russell Crowe, başrolünü üstlendiği 'İyi Adamlar' filminin prömiyerinin yapıldığı Cannes Film Festivali'ne katıldı.
Ünlü aktör Russell Crowe, başrolünü üstlendiği 'İyi Adamlar' filminin prömiyerinin yapıldığı Cannes Film Festivali'ne katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Abone olTelegram
Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu.
Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.
Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.
Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала