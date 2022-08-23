https://sputniknews.com.tr/20220823/oscar-odullu-oyuncu-russell-crowedan-turkiye-paylasimi-1060284388.html
Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'dan Türkiye paylaşımı
Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'dan Türkiye paylaşımı
Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T14:13+0300
2022-08-23T14:13+0300
2022-08-23T14:13+0300
yaşam
russell crowe
türkiye
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Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.
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russell crowe, türkiye
Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe'dan Türkiye paylaşımı
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Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu.
Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.
Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.
Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.