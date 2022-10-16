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İngiltere'de veganlardan 'süt dökme' eylemi
İngiltere'de veganlardan 'süt dökme' eylemi
İngiltere'de market ve mağazalara girerek sütleri yere döken eylemciler, 'Hayvan sömürüsüne son' sloganı attı. 16.10.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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vegan
eylem
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İngiltere’de çevreci hareket Extinction Rebellion’a bağlı bir grup olan Animal Rebellion, ‘süt dökme’ eylemi yaptı. Başkent Londra dahil olmak üzere birçok kentte market ve mağazada reyonları gezerek yere süt döken protestocular, ‘süt endüstrisinin çevreye verdiği zararı vurgulamayı’ amaçladıklarını dile getirdi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Londra’da Harrods ve Fortnum &amp; Mason gibi lüks mağazaları hedef alan eylemciler, 'Hayvan sömürüsüne son' sloganı attı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, market çalışanlarının yere süt döken eylemlecileri durdurmaya çalıştığı kaydedildi. Bazı sosyal medya kullancıları ise Animal Rebellion’ın eylemine tepki gösterdi.Bir kullanıcı, “Sütü israf ederek neyi kanıtlamaya çalışıyorlar?” diye sorarken, başka bir sosyal medya kullanıcısı "Yerleri temizleyecek işçilerin suçu ne?” İfadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/vegan-aktivistlerin-onunde-sis-kebap-yedi-1060517175.html
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süt, vegan, eylem, ingiltere
süt, vegan, eylem, ingiltere

İngiltere'de veganlardan 'süt dökme' eylemi

15:47 16.10.2022 (güncellendi: 16:09 16.10.2022)
© Twitter / Animal Rebellionİngiltere'de veganlardan 'süt dökme' eylemi
İngiltere'de veganlardan 'süt dökme' eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© Twitter / Animal Rebellion
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İngiltere'de market ve mağazalara girerek sütleri yere döken eylemciler, 'Hayvan sömürüsüne son' sloganı attı.
İngiltere’de çevreci hareket Extinction Rebellion’a bağlı bir grup olan Animal Rebellion, ‘süt dökme’ eylemi yaptı.
Başkent Londra dahil olmak üzere birçok kentte market ve mağazada reyonları gezerek yere süt döken protestocular, ‘süt endüstrisinin çevreye verdiği zararı vurgulamayı’ amaçladıklarını dile getirdi.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Londra’da Harrods ve Fortnum & Mason gibi lüks mağazaları hedef alan eylemciler, 'Hayvan sömürüsüne son' sloganı attı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, market çalışanlarının yere süt döken eylemlecileri durdurmaya çalıştığı kaydedildi. Bazı sosyal medya kullancıları ise Animal Rebellion’ın eylemine tepki gösterdi.
Bir kullanıcı, “Sütü israf ederek neyi kanıtlamaya çalışıyorlar?” diye sorarken, başka bir sosyal medya kullanıcısı "Yerleri temizleyecek işçilerin suçu ne?” İfadelerini kullandı.
ABD'nin New York kentinde bir adam, vegan hayvan hakları aktivistleri protesto gösterisi düzenlerken önlerinde şiş kebap yerken kayda alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
YAŞAM
Vegan aktivistlerin önünde şiş kebap yedi
29 Ağustos, 12:36
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