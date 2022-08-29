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Vegan aktivistlerin önünde şiş kebap yedi
Vegan aktivistlerin önünde şiş kebap yedi
ABD'nin New York kentinde bir adam, vegan hayvan hakları aktivistleri protesto gösterisi düzenlerken önlerinde şiş kebap yerken kayda alındı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T12:36+0300
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yaşam
abd
new york
vegan
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kebap
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Geçen hafta cumartesi günü ABD'nin New York kentinde vegan aktivistler, Nike mağazası önünde şirketin hayvansal ürünleri kullanması nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.Protesto sırasında bir adam, göstericilerin önünde şiş kebap yerken kayda alındı.ViralNewsNYC'nin aktardığına göre protestocuların karşısına çıkan adam, yemeğini yemeye başladı. Gösterici topluluğun içinden bir kadın, adama "İğrençsin. Kim olduğunu sanıyorsun? Sen bir korkaksın, sadece korkaksın" ifadelerini kullandı.Kadın, "Sen bir pisliksin ve utanç vericisin" dedi.Öte yandan göstericilerin arasından başka bir kadın da "İyi hissettiriyor mu?" diye sordu.Söz konusu video, sosyal medyada yüz binlerce izlenme ve beğeni aldı.Hayvan hakları savunucusu PETA kuruluşunun sosyal yardım iletişim direktörü Ashley Byrne de konuya ilişkin yorumda bulunarak, videoyu izlememesine rağmen "Bazı insanların sinir krizi geçirmesi alışılmadık bir şey değil. Eylemcilerin görmediği bir şey değil" dedi.Byrne, "İnsanları düşünmeleri için provoke ediyoruz. Ve eğer bu düşünce onları rahatsız ediyorsa iyi" değerlendirmesini yaptı.
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abd, new york, vegan, protesto, kebap
abd, new york, vegan, protesto, kebap

Vegan aktivistlerin önünde şiş kebap yedi

12:36 29.08.2022 (güncellendi: 12:42 29.08.2022)
© Fotoğraf : viralnewsnyc / TwitterABD'nin New York kentinde bir adam, vegan hayvan hakları aktivistleri protesto gösterisi düzenlerken önlerinde şiş kebap yerken kayda alındı.
ABD'nin New York kentinde bir adam, vegan hayvan hakları aktivistleri protesto gösterisi düzenlerken önlerinde şiş kebap yerken kayda alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© Fotoğraf : viralnewsnyc / Twitter
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ABD'nin New York kentinde bir adam, vegan hayvan hakları aktivistleri protesto gösterisi düzenlerken önlerinde şiş kebap yerken kayda alındı.
Geçen hafta cumartesi günü ABD'nin New York kentinde vegan aktivistler, Nike mağazası önünde şirketin hayvansal ürünleri kullanması nedeniyle protesto gösterisi düzenledi.
Protesto sırasında bir adam, göstericilerin önünde şiş kebap yerken kayda alındı.
ViralNewsNYC'nin aktardığına göre protestocuların karşısına çıkan adam, yemeğini yemeye başladı. Gösterici topluluğun içinden bir kadın, adama "İğrençsin. Kim olduğunu sanıyorsun? Sen bir korkaksın, sadece korkaksın" ifadelerini kullandı.
Kadın, "Sen bir pisliksin ve utanç vericisin" dedi.
Öte yandan göstericilerin arasından başka bir kadın da "İyi hissettiriyor mu?" diye sordu.
Söz konusu video, sosyal medyada yüz binlerce izlenme ve beğeni aldı.
Hayvan hakları savunucusu PETA kuruluşunun sosyal yardım iletişim direktörü Ashley Byrne de konuya ilişkin yorumda bulunarak, videoyu izlememesine rağmen "Bazı insanların sinir krizi geçirmesi alışılmadık bir şey değil. Eylemcilerin görmediği bir şey değil" dedi.
Byrne, "İnsanları düşünmeleri için provoke ediyoruz. Ve eğer bu düşünce onları rahatsız ediyorsa iyi" değerlendirmesini yaptı.
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