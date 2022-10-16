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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'na tepki: Biraz medeni olun
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'na tepki: Biraz medeni olun
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi’nin iddialarına ilişkin, “Manipülasyonlara, sahtekarlığa... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ismail çataklı
yunanistan
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
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Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, çıplak şekilde soyulan göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak göçmenleri bu hale Türkiye'nin getirdiğini iddia etti. Mitarachi paylaşımında, "Kurtardığımız göçmenlere Türkiye’nin tavrı medeniyet adına bir utançtır” ifadelerine yer verdi.Yunan bakanın paylaşımına yanıt veren Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220916/msb-yunanistanin-gocmenleri-turk-kara-sularina-ittigi-anlari-paylasti-1061285375.html
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ismail çataklı, yunanistan, türkiye, göçmen, kaçak göçmen
ismail çataklı, yunanistan, türkiye, göçmen, kaçak göçmen

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'na tepki: Biraz medeni olun

00:22 16.10.2022 (güncellendi: 00:26 16.10.2022)
© İHAÇataklıİçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı,
Çataklıİçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© İHA
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi’nin iddialarına ilişkin, “Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun” dedi.
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, çıplak şekilde soyulan göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak göçmenleri bu hale Türkiye'nin getirdiğini iddia etti.
Mitarachi paylaşımında, "Kurtardığımız göçmenlere Türkiye’nin tavrı medeniyet adına bir utançtır” ifadelerine yer verdi.
Yunan bakanın paylaşımına yanıt veren Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun!
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
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