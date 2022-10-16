https://sputniknews.com.tr/20221016/icisleri-bakanligi-sozcusu-cataklidan-yunanistan-goc-ve-iltica-bakanina-tepki-biraz-medeni-olun-1062361295.html
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'na tepki: Biraz medeni olun
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'na tepki: Biraz medeni olun
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi’nin iddialarına ilişkin, “Manipülasyonlara, sahtekarlığa... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T00:22+0300
2022-10-16T00:22+0300
2022-10-16T00:26+0300
türkiye
ismail çataklı
yunanistan
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
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Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, çıplak şekilde soyulan göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak göçmenleri bu hale Türkiye'nin getirdiğini iddia etti. Mitarachi paylaşımında, "Kurtardığımız göçmenlere Türkiye’nin tavrı medeniyet adına bir utançtır” ifadelerine yer verdi.Yunan bakanın paylaşımına yanıt veren Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220916/msb-yunanistanin-gocmenleri-turk-kara-sularina-ittigi-anlari-paylasti-1061285375.html
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ismail çataklı, yunanistan, türkiye, göçmen, kaçak göçmen
ismail çataklı, yunanistan, türkiye, göçmen, kaçak göçmen
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'na tepki: Biraz medeni olun
00:22 16.10.2022 (güncellendi: 00:26 16.10.2022) Abone ol
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi’nin iddialarına ilişkin, “Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun” dedi.
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, çıplak şekilde soyulan göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak göçmenleri bu hale Türkiye'nin getirdiğini iddia etti.
Mitarachi paylaşımında, "Kurtardığımız göçmenlere Türkiye’nin tavrı medeniyet adına bir utançtır” ifadelerine yer verdi.
Yunan bakanın paylaşımına yanıt veren Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun!