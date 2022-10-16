https://sputniknews.com.tr/20221016/icisleri-bakanligi-sozcusu-cataklidan-yunanistan-goc-ve-iltica-bakanina-tepki-biraz-medeni-olun-1062361295.html

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'na tepki: Biraz medeni olun

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı’dan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'na tepki: Biraz medeni olun

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi’nin iddialarına ilişkin, “Manipülasyonlara, sahtekarlığa... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T00:22+0300

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türkiye

ismail çataklı

yunanistan

türkiye

göçmen

kaçak göçmen

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Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, çıplak şekilde soyulan göçmenlerin fotoğrafını paylaşarak göçmenleri bu hale Türkiye'nin getirdiğini iddia etti. Mitarachi paylaşımında, "Kurtardığımız göçmenlere Türkiye’nin tavrı medeniyet adına bir utançtır” ifadelerine yer verdi.Yunan bakanın paylaşımına yanıt veren Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20220916/msb-yunanistanin-gocmenleri-turk-kara-sularina-ittigi-anlari-paylasti-1061285375.html

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ismail çataklı, yunanistan, türkiye, göçmen, kaçak göçmen