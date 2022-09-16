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MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı
MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T19:41+0300
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Yunanistan sahil güvenlik birimlerince Çeşme Uzunadalar açıklarında geri itilen 2 lastik bottaki göçmenlerin, İHA ile tespit edilerek kurtarıldığı belirtildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220720/msb-yunanistanin-gocmenleri-turk-kara-sularina-ittigi-anlarin-goruntulerini-paylasti-1058941043.html
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milli savunma bakanlığı (msb), yunan
milli savunma bakanlığı (msb), yunan

MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı

19:41 16.09.2022 (güncellendi: 19:45 16.09.2022)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği anlara ait görüntüleri paylaştı.
Yunanistan sahil güvenlik birimlerince Çeşme Uzunadalar açıklarında geri itilen 2 lastik bottaki göçmenlerin, İHA ile tespit edilerek kurtarıldığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, 14 Eylül 2022’de Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botunun, 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği ve aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığını Deniz Kuvvetleri’ne ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
TÜRKİYE
MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anların görüntülerini paylaştı
20 Temmuz, 19:37
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