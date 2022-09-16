https://sputniknews.com.tr/20220916/msb-yunanistanin-gocmenleri-turk-kara-sularina-ittigi-anlari-paylasti-1061285375.html

MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı

MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına... 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T19:41+0300

2022-09-16T19:41+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

yunan

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Yunanistan sahil güvenlik birimlerince Çeşme Uzunadalar açıklarında geri itilen 2 lastik bottaki göçmenlerin, İHA ile tespit edilerek kurtarıldığı belirtildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20220720/msb-yunanistanin-gocmenleri-turk-kara-sularina-ittigi-anlarin-goruntulerini-paylasti-1058941043.html

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milli savunma bakanlığı (msb), yunan