https://sputniknews.com.tr/20220916/msb-yunanistanin-gocmenleri-turk-kara-sularina-ittigi-anlari-paylasti-1061285375.html
MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı
MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına... 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T19:41+0300
2022-09-16T19:41+0300
2022-09-16T19:45+0300
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yunan
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Yunanistan sahil güvenlik birimlerince Çeşme Uzunadalar açıklarında geri itilen 2 lastik bottaki göçmenlerin, İHA ile tespit edilerek kurtarıldığı belirtildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220720/msb-yunanistanin-gocmenleri-turk-kara-sularina-ittigi-anlarin-goruntulerini-paylasti-1058941043.html
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milli savunma bakanlığı (msb), yunan
milli savunma bakanlığı (msb), yunan
MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı
19:41 16.09.2022 (güncellendi: 19:45 16.09.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği anlara ait görüntüleri paylaştı.
Yunanistan sahil güvenlik birimlerince Çeşme Uzunadalar açıklarında geri itilen 2 lastik bottaki göçmenlerin, İHA ile tespit edilerek kurtarıldığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Çeşme Uzunadalar kuzey batısında, 14 Eylül 2022’de Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin 2 adet lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.