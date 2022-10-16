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CHP'li Gökçen partisini eleştirdi: 'Maden şehidi' diye bir şey yok
CHP'li Gökçen partisini eleştirdi: 'Maden şehidi' diye bir şey yok
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin Bartın'daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirerek, "Bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T02:55+0300
2022-10-16T02:59+0300
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bartın Amasra'daki maden ocağı patlamasına ilişkin partisinin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.Twitter hesabından CHP'nin mesajını alıntılayan Gökçen, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız" dedi.CHP'nin maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin mesajında, "Bartın Amasra’da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" ifadeleri kullanılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221015/saglik-bakani-koca-tedavileri-devam-eden-madencilere-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1062356333.html
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gökçe gökçen, maden
gökçe gökçen, maden

CHP'li Gökçen partisini eleştirdi: 'Maden şehidi' diye bir şey yok

02:55 16.10.2022 (güncellendi: 02:59 16.10.2022)
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© AA
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin Bartın'daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirerek, "Bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bartın Amasra'daki maden ocağı patlamasına ilişkin partisinin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
Twitter hesabından CHP'nin mesajını alıntılayan Gökçen, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız" dedi.
CHP'nin maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin mesajında, "Bartın Amasra’da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" ifadeleri kullanılmıştı.
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