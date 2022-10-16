https://sputniknews.com.tr/20221016/chpli-gokcen-partisini-elestirdi-maden-sehidi-diye-bir-sey-yok-1062364767.html

CHP'li Gökçen partisini eleştirdi: 'Maden şehidi' diye bir şey yok

CHP'li Gökçen partisini eleştirdi: 'Maden şehidi' diye bir şey yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin Bartın'daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirerek, "Bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T02:55+0300

2022-10-16T02:55+0300

2022-10-16T02:59+0300

türkiye

gökçe gökçen

maden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1062364623_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ba204c0997a784df60f29842c4dd9779.jpg

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bartın Amasra'daki maden ocağı patlamasına ilişkin partisinin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.Twitter hesabından CHP'nin mesajını alıntılayan Gökçen, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız" dedi.CHP'nin maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin mesajında, "Bartın Amasra’da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" ifadeleri kullanılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221015/saglik-bakani-koca-tedavileri-devam-eden-madencilere-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor-1062356333.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gökçe gökçen, maden