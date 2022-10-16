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Bakan Koca'dan yaralı madencilerle ilgili açıklama: Tedavisi devam eden 7 hastamız var
Bakan Koca'dan yaralı madencilerle ilgili açıklama: Tedavisi devam eden 7 hastamız var
Sağlık Bakanı Koca, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin son durumlarına dair bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T20:03+0300
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fahrettin koca
yaralı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaralı madencilerin sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Koca 'yaralıların son durumu' başlığıyla yaptığı paylaşımında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20221016/cumhurbaskani-erdogan-cam-ve-sakura-sehir-hastanesinde-yarali-madencileri-ziyaret-ediyor-1062381262.html
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fahrettin koca, yaralı, madenci
fahrettin koca, yaralı, madenci

Bakan Koca'dan yaralı madencilerle ilgili açıklama: Tedavisi devam eden 7 hastamız var

20:03 16.10.2022 (güncellendi: 20:09 16.10.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Fahrettin KocaFahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
© Fotoğraf : Twitter / Fahrettin Koca
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Sağlık Bakanı Koca, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin son durumlarına dair bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, "Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaralı madencilerin sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Koca 'yaralıların son durumu' başlığıyla yaptığı paylaşımında şunları ifade etti:

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı madenciler ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 yaralımızdan 5 tanesinin durumu biraz ağır, bir tanesinin şuuru açık
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