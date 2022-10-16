Bakan Koca'dan yaralı madencilerle ilgili açıklama: Tedavisi devam eden 7 hastamız var
20:03 16.10.2022 (güncellendi: 20:09 16.10.2022)
© Fotoğraf : Twitter / Fahrettin KocaFahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan
© Fotoğraf : Twitter / Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Koca, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin son durumlarına dair bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, "Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaralı madencilerin sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Koca 'yaralıların son durumu' başlığıyla yaptığı paylaşımında şunları ifade etti:
"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var."
YARALILARIN SON DURUMU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 16, 2022
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5’inin durumu ağır, 1’inin durumu orta. Bartın’da tedavi gören 5 yaralıdan 4’ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var. pic.twitter.com/9tLTiwBTCM