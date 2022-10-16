https://sputniknews.com.tr/20221016/bakan-kocadan-yarali-madencilerle-ilgili-aciklama-tedavisi-devam-eden-7-hastamiz-var-1062384815.html

Bakan Koca'dan yaralı madencilerle ilgili açıklama: Tedavisi devam eden 7 hastamız var

Bakan Koca'dan yaralı madencilerle ilgili açıklama: Tedavisi devam eden 7 hastamız var

Sağlık Bakanı Koca, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin son durumlarına dair bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T20:03+0300

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türkiye

fahrettin koca

yaralı

madenci

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaralı madencilerin sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Koca 'yaralıların son durumu' başlığıyla yaptığı paylaşımında şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20221016/cumhurbaskani-erdogan-cam-ve-sakura-sehir-hastanesinde-yarali-madencileri-ziyaret-ediyor-1062381262.html

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