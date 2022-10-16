Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik ett.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madencilerin tedavi gördüğü Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madencilerin tedavi gördüğü Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madencilerin tedavi gördüğü Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etti

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İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralı madencilerin sağlık durumuna ilişkin hastaneden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimleri devreye sokmak suretiyle yapıyorlar" açıklamasında bulundu.