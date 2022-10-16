Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20221016/cumhurbaskani-erdogan-cam-ve-sakura-sehir-hastanesinde-yarali-madencileri-ziyaret-ediyor-1062381262.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madencilerin tedavi gördüğü Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madencilerin tedavi gördüğü Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etti
İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralı madencilerin sağlık durumuna ilişkin hastaneden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T17:18+0300
2022-10-16T17:25+0300
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1062381262.jpg?1665930324
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik ett.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı madencilerin tedavi gördüğü Çam ve Sakura Hastanesi'ni ziyaret etti

17:18 16.10.2022 (güncellendi: 17:25 16.10.2022)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralı madencilerin sağlık durumuna ilişkin hastaneden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri doktorlarımız, ilgili birimleri devreye sokmak suretiyle yapıyorlar" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.
Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanedeki vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile hastanenin koordinatör başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik ett.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала