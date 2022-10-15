https://sputniknews.com.tr/20221015/venezuellada-siddetli-yagislarin-neden-oldugu-heyelanda-olenlerin-sayisi-50ye-cikti-1062340396.html
Venezüella'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 50'ye çıktı
Venezüella'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 50'ye çıktı
Venezüella'nın Aragua eyaletinde 8 Ekim'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T04:33+0300
2022-10-15T04:33+0300
2022-10-15T04:45+0300
dünya
venezüella
heyelan
yağmur
sel
sel felaketi
paraguay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062170983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e00c6bbe9446d4c2504ffe05dba95473.jpg
Venezüella'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor.Vatandaş Güvenliği ve Huzurdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Remigio Ceballos Lchaso, açıklamasında, Las Tejerias'da arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığını belirten Lchaso, ne kadar sürerse sürsün, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.Lchaso, "Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin de desteğiyle 3 bin 200 kişi ve 30 makine ile enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yiyecek, su, eğitim, sağlık, psikolojik destek ve hepsinden önemlisi Devlet Başkanımız Nicolas Maduro'nun talimatları kapsamında halk için her şey yapılıyor" ifadesini kullandı.Afet bölgesini 12 Ekim'de ziyaret eden Devlet Başkanı Maduro, trajedinin büyüklüğüne dikkati çekerek ölü sayısının 100'ü bulabileceğini belirtmişti.Venezüella'nın bazı kesimleri, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış alıyor.Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afet nedeniyle 3 gün "ulusal yas" ilan edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221010/venezuellada-toprak-kaymasi-22-olu-en-az-50-kayip-1062136039.html
venezüella
paraguay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062170983_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_7e2660654b93ed9d8d44c157af277350.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
venezüella, heyelan, yağmur, sel, sel felaketi, paraguay
venezüella, heyelan, yağmur, sel, sel felaketi, paraguay
Venezüella'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 50'ye çıktı
04:33 15.10.2022 (güncellendi: 04:45 15.10.2022) Abone ol
Venezüella'nın Aragua eyaletinde 8 Ekim'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.
Venezüella'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor.
Vatandaş Güvenliği ve Huzurdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Remigio Ceballos Lchaso, açıklamasında, Las Tejerias'da arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.
Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığını belirten Lchaso, ne kadar sürerse sürsün, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Lchaso, "Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin de desteğiyle 3 bin 200 kişi ve 30 makine ile enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yiyecek, su, eğitim, sağlık, psikolojik destek ve hepsinden önemlisi Devlet Başkanımız Nicolas Maduro'nun talimatları kapsamında halk için her şey yapılıyor" ifadesini kullandı.
Afet bölgesini 12 Ekim'de ziyaret eden Devlet Başkanı Maduro, trajedinin büyüklüğüne dikkati çekerek ölü sayısının 100'ü bulabileceğini belirtmişti.
Venezüella'nın bazı kesimleri, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış alıyor.
Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afet nedeniyle 3 gün "ulusal yas" ilan edilmişti.