https://sputniknews.com.tr/20221015/venezuellada-siddetli-yagislarin-neden-oldugu-heyelanda-olenlerin-sayisi-50ye-cikti-1062340396.html

Venezüella'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 50'ye çıktı

Venezüella'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 50'ye çıktı

Venezüella'nın Aragua eyaletinde 8 Ekim'de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T04:33+0300

2022-10-15T04:33+0300

2022-10-15T04:45+0300

dünya

venezüella

heyelan

yağmur

sel

sel felaketi

paraguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062170983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e00c6bbe9446d4c2504ffe05dba95473.jpg

Venezüella'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı yükselmeye devam ediyor.Vatandaş Güvenliği ve Huzurdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Remigio Ceballos Lchaso, açıklamasında, Las Tejerias'da arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığını belirten Lchaso, ne kadar sürerse sürsün, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.Lchaso, "Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin de desteğiyle 3 bin 200 kişi ve 30 makine ile enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yiyecek, su, eğitim, sağlık, psikolojik destek ve hepsinden önemlisi Devlet Başkanımız Nicolas Maduro'nun talimatları kapsamında halk için her şey yapılıyor" ifadesini kullandı.Afet bölgesini 12 Ekim'de ziyaret eden Devlet Başkanı Maduro, trajedinin büyüklüğüne dikkati çekerek ölü sayısının 100'ü bulabileceğini belirtmişti.Venezüella'nın bazı kesimleri, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış alıyor.Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afet nedeniyle 3 gün "ulusal yas" ilan edilmişti.​​​​​​​

https://sputniknews.com.tr/20221010/venezuellada-toprak-kaymasi-22-olu-en-az-50-kayip-1062136039.html

venezüella

paraguay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezüella, heyelan, yağmur, sel, sel felaketi, paraguay