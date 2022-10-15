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https://sputniknews.com.tr/20221015/urdunden-turkiyeye-bartindaki-maden-ocagi-patlamasinda-olenler-icin-taziye-mesaji-1062334996.html
Ürdün'den Türkiye'ye, Bartın'daki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
Ürdün'den Türkiye'ye, Bartın'daki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
Ürdün, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
ürdün
ürdün dışişleri bakanlığı
bartın
türkiye
ortadoğu
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Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde yaşanan maden ocağı patlamasında 25 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/bartinda-grizu-patlamasi-1062318555.html
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ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, bartın, türkiye, ortadoğu
ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, bartın, türkiye, ortadoğu

Ürdün'den Türkiye'ye, Bartın'daki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı

02:44 15.10.2022 (güncellendi: 02:47 15.10.2022)
Ürdün bayrağı
Ürdün bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
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Ürdün, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.
Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde yaşanan maden ocağı patlamasında 25 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
TÜRKİYE
Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlaması: 25 işçi hayatını kaybetti
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