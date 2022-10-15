https://sputniknews.com.tr/20221015/urdunden-turkiyeye-bartindaki-maden-ocagi-patlamasinda-olenler-icin-taziye-mesaji-1062334996.html
Ürdün'den Türkiye'ye, Bartın'daki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
Ürdün'den Türkiye'ye, Bartın'daki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
Ürdün, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T02:44+0300
2022-10-15T02:44+0300
2022-10-15T02:47+0300
dünya
ürdün
ürdün dışişleri bakanlığı
bartın
türkiye
ortadoğu
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Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde yaşanan maden ocağı patlamasında 25 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/bartinda-grizu-patlamasi-1062318555.html
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ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, bartın, türkiye, ortadoğu
ürdün, ürdün dışişleri bakanlığı, bartın, türkiye, ortadoğu
Ürdün'den Türkiye'ye, Bartın'daki maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajı
02:44 15.10.2022 (güncellendi: 02:47 15.10.2022) Abone ol
Ürdün, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün'ün Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nın patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğu, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunduğu kaydedildi.
Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'nde yaşanan maden ocağı patlamasında 25 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.