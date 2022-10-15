https://sputniknews.com.tr/20221015/ukrenergo-kiev-yakinlarina-duzenlenen-fuze-saldirisi-bir-enerji-tesisine-agir-hasar-verdi-1062344425.html

Ukrenergo: Kiev yakınlarına düzenlenen füze saldırısı bir enerji tesisine ağır hasar verdi

Ukrenergo: Kiev yakınlarına düzenlenen füze saldırısı bir enerji tesisine ağır hasar verdi

Ukrayna ulusal enerji şirketi Ukrenergo, Rusya'nın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucunda Kiev bölgesindeki bir enerji altyapı tesisinin... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T10:49+0300

2022-10-15T10:49+0300

2022-10-15T10:49+0300

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ukrayna krizi

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elektrik

elektrik kesintisi

enerji

ukrenergo

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Ukrenergo şirkettinden yapılan açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırısı sonucunda Kiev bölgesindeki bir enerji altyapı tesisi ağır hasar gördü” denildi.Bölgeye yeniden elektrik verilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, saat 17.00'den 23.00'e kadar elektrik tasarrufu yapılması ve yeni elektrik kesintilerine hazır olunması çağrısı yapıldı.

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