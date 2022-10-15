https://sputniknews.com.tr/20221015/ukrenergo-kiev-yakinlarina-duzenlenen-fuze-saldirisi-bir-enerji-tesisine-agir-hasar-verdi-1062344425.html
Ukrenergo: Kiev yakınlarına düzenlenen füze saldırısı bir enerji tesisine ağır hasar verdi
Ukrenergo: Kiev yakınlarına düzenlenen füze saldırısı bir enerji tesisine ağır hasar verdi
Ukrayna ulusal enerji şirketi Ukrenergo, Rusya'nın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucunda Kiev bölgesindeki bir enerji altyapı tesisinin... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T10:49+0300
2022-10-15T10:49+0300
2022-10-15T10:49+0300
ukrayna krizi
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elektrik
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enerji
ukrenergo
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Ukrenergo şirkettinden yapılan açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırısı sonucunda Kiev bölgesindeki bir enerji altyapı tesisi ağır hasar gördü” denildi.Bölgeye yeniden elektrik verilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, saat 17.00'den 23.00'e kadar elektrik tasarrufu yapılması ve yeni elektrik kesintilerine hazır olunması çağrısı yapıldı.
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, elektrik, elektrik kesintisi, enerji, ukrenergo
Ukrenergo: Kiev yakınlarına düzenlenen füze saldırısı bir enerji tesisine ağır hasar verdi
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Ukrayna ulusal enerji şirketi Ukrenergo, Rusya'nın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucunda Kiev bölgesindeki bir enerji altyapı tesisinin ağır hasar gördüğünü duyurdu.
Ukrenergo şirkettinden yapılan açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırısı sonucunda Kiev bölgesindeki bir enerji altyapı tesisi ağır hasar gördü” denildi.
Bölgeye yeniden elektrik verilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, saat 17.00'den 23.00'e kadar elektrik tasarrufu yapılması ve yeni elektrik kesintilerine hazır olunması çağrısı yapıldı.