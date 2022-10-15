https://sputniknews.com.tr/20221015/bidendan-ukraynaya-bir-askeri-yardim-daha-725-milyon-dolar-tahsis-edilmesi-talimati-verdi-1062342559.html

Biden'dan Ukrayna'ya bir askeri yardım daha: 725 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdi

Biden'dan Ukrayna'ya bir askeri yardım daha: 725 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdi

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e savunma bütçesinden Ukrayna'ya yardım için 725 milyon doları kullanma yetkisi verdiği bildirildi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

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savunma

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ABD Başkanı Joe Biden, savunma bakanlığı bütçesinden Ukrayna’ya 725 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını Kongre'ye bildirdi. Biden, tebligatta şu ifadeleri kullandı:Daha önce Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıklamıştı.

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