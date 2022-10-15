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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221015/bidendan-ukraynaya-bir-askeri-yardim-daha-725-milyon-dolar-tahsis-edilmesi-talimati-verdi-1062342559.html
Biden'dan Ukrayna'ya bir askeri yardım daha: 725 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdi
Biden'dan Ukrayna'ya bir askeri yardım daha: 725 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdi
ABD Başkanı Joe Biden’ın, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e savunma bütçesinden Ukrayna'ya yardım için 725 milyon doları kullanma yetkisi verdiği bildirildi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T10:09+0300
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joe biden
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
batılı ülkeler
ukrayna krizi
askeri yardım
vladimir zelenskiy
güvenlik
savunma
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ABD Başkanı Joe Biden, savunma bakanlığı bütçesinden Ukrayna’ya 725 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını Kongre'ye bildirdi. Biden, tebligatta şu ifadeleri kullandı:Daha önce Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/pentagon-ukraynanin-starlink-hizmeti-masraflari-icin-elon-muskin-sirketiyle-gorusuyor-1062328335.html
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joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batılı ülkeler, askeri yardım, vladimir zelenskiy, güvenlik, savunma, saldırı, kongre, antony blinken, anthony blinken
joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batılı ülkeler, askeri yardım, vladimir zelenskiy, güvenlik, savunma, saldırı, kongre, antony blinken, anthony blinken

Biden'dan Ukrayna'ya bir askeri yardım daha: 725 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdi

10:09 15.10.2022 (güncellendi: 10:14 15.10.2022)
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD Başkanı Joe Biden’ın, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e savunma bütçesinden Ukrayna'ya yardım için 725 milyon doları kullanma yetkisi verdiği bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden, savunma bakanlığı bütçesinden Ukrayna’ya 725 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını Kongre'ye bildirdi. Biden, tebligatta şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna’ya sağlanmak üzere Savunma Bakanlığının bütçesinden 725 milyon dolarlık bir yardımı yönlendirmek üzere yetkiyi Dışişleri Bakanı'na veriyorum.”

Daha önce Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıklamıştı.
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