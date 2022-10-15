https://sputniknews.com.tr/20221015/bidendan-ukraynaya-bir-askeri-yardim-daha-725-milyon-dolar-tahsis-edilmesi-talimati-verdi-1062342559.html
Biden'dan Ukrayna'ya bir askeri yardım daha: 725 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdi
Biden'dan Ukrayna'ya bir askeri yardım daha: 725 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdi
ABD Başkanı Joe Biden’ın, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e savunma bütçesinden Ukrayna'ya yardım için 725 milyon doları kullanma yetkisi verdiği bildirildi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T10:09+0300
2022-10-15T10:09+0300
2022-10-15T10:14+0300
joe biden
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
batılı ülkeler
ukrayna krizi
askeri yardım
vladimir zelenskiy
güvenlik
savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060878076_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_b3a16e8433b25e84bb11829f8e68c316.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, savunma bakanlığı bütçesinden Ukrayna’ya 725 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını Kongre'ye bildirdi. Biden, tebligatta şu ifadeleri kullandı:Daha önce Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/pentagon-ukraynanin-starlink-hizmeti-masraflari-icin-elon-muskin-sirketiyle-gorusuyor-1062328335.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1060878076_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_cdfa0722e9609b9ca6010ef4a87b4867.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batılı ülkeler, askeri yardım, vladimir zelenskiy, güvenlik, savunma, saldırı, kongre, antony blinken, anthony blinken
joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, batılı ülkeler, askeri yardım, vladimir zelenskiy, güvenlik, savunma, saldırı, kongre, antony blinken, anthony blinken
Biden'dan Ukrayna'ya bir askeri yardım daha: 725 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı verdi
10:09 15.10.2022 (güncellendi: 10:14 15.10.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden’ın, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e savunma bütçesinden Ukrayna'ya yardım için 725 milyon doları kullanma yetkisi verdiği bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden, savunma bakanlığı bütçesinden Ukrayna’ya 725 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını Kongre'ye bildirdi. Biden, tebligatta şu ifadeleri kullandı:
“Ukrayna’ya sağlanmak üzere Savunma Bakanlığının bütçesinden 725 milyon dolarlık bir yardımı yönlendirmek üzere yetkiyi Dışişleri Bakanı'na veriyorum.”
Daha önce Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıklamıştı.