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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221015/ukraynanin-donetske-duzenledigi-saldirida-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1062351898.html
Ukrayna’nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti
Ukrayna’nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna tarafının, Donetsk’e düzenlediği bombardıman sonucunda 1 kadının... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T15:38+0300
2022-10-15T15:38+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
savunma
ölü
sivil
sivil can kaybı
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı’ndan yapılan açıklamada, “Ukraynalı silahlı oluşumlar, Tekstilşik bölgesindeki sivil yerleşim alanlarına saldırdı. Petrovskiy Caddesi'nde 1 konut binası hasar görürken 1 kadın da hayatını kaybetti. Ölen kişinin kimliğinin tespiti çalışmaları sürüyor” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221015/rus-disisleri-nato--ukraynada-yenildi-1062348020.html
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ukrayna, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), savunma, ölü, sivil, sivil can kaybı
ukrayna, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), savunma, ölü, sivil, sivil can kaybı

Ukrayna’nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda bir kadın hayatını kaybetti

15:38 15.10.2022
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinМирная жизнь в Мариуполе
Мирная жизнь в Мариуполе - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna tarafının, Donetsk’e düzenlediği bombardıman sonucunda 1 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Bölgesel Savunma Karargahı’ndan yapılan açıklamada, “Ukraynalı silahlı oluşumlar, Tekstilşik bölgesindeki sivil yerleşim alanlarına saldırdı. Petrovskiy Caddesi'nde 1 konut binası hasar görürken 1 kadın da hayatını kaybetti. Ölen kişinin kimliğinin tespiti çalışmaları sürüyor” denildi.
Rusya - Ukrayna - teslim olan Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
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