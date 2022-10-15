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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221015/ukrayna-ordusunun-herson-bolgesindeki-taarruzu-tamamen-basarisiz-oldu-1062358250.html
Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki taarruzu tamamen başarısız oldu
Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki taarruzu tamamen başarısız oldu
Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson bölgesindeki taarruzunun tamamen... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T22:23+0300
2022-10-15T22:23+0300
ukrayna krizi
rusya
herson
kirill stremousov
ukrayna
ukrayna krizi
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Telegram kanalından paylaşımda bulunan Stremousov, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukraynalı askerlerin Herson Bölgesi’nde Berislavskoye istikametinde taarruza geçmelerine izin vermediklerini belirtti.Stremousov, “Ukraynalı Nazilerin Herson Bölgesi’nde taarruzu başarısız oldu. Rusya ordusu, Herson Bölgesi’nde Berislavskoye istikametinde taarruza geçme girişimlerini tamamen püskürttü” ifadelerini paylaştı.Stremousov, bölgenin sağ yakasında yaşayanlara da seslenerek, mümkün mertebe temas hattından uzaklaşma çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221015/rus-disisleri-nato--ukraynada-yenildi-1062348020.html
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rusya, herson, kirill stremousov, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, herson, kirill stremousov, ukrayna, ukrayna krizi

Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki taarruzu tamamen başarısız oldu

22:23 15.10.2022
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Multimedya arşivine gidinRusya - kısmi seferberlik - Ukrayna operasyonu
Rusya - kısmi seferberlik - Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Herson Bölgesi'nin askeri-sivil idaresinin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Herson bölgesindeki taarruzunun tamamen başarısız olduğunu duyurdu.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Stremousov, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukraynalı askerlerin Herson Bölgesi’nde Berislavskoye istikametinde taarruza geçmelerine izin vermediklerini belirtti.
Stremousov, “Ukraynalı Nazilerin Herson Bölgesi’nde taarruzu başarısız oldu. Rusya ordusu, Herson Bölgesi’nde Berislavskoye istikametinde taarruza geçme girişimlerini tamamen püskürttü” ifadelerini paylaştı.
Stremousov, bölgenin sağ yakasında yaşayanlara da seslenerek, mümkün mertebe temas hattından uzaklaşma çağrısında bulundu.
Rusya - Ukrayna - teslim olan Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
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