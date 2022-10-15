https://sputniknews.com.tr/20221015/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-ile-zelenskiyden-telefon-gorusmesi-insani-yardim-saglayacak-1062348440.html

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Zelenskiy'den telefon görüşmesi: İnsani yardım sağlayacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Zelenskiy'den telefon görüşmesi: İnsani yardım sağlayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Suudi Arabistan'ın Ukrayna halkına 400 milyon dolar tutarında ek insani yardım sağlama kararından dolayı Veliaht Prens'e... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T14:02+0300

2022-10-15T14:02+0300

2022-10-15T14:02+0300

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suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

veliaht prens muhammed bin selman

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Selman ve Zelenskiy'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Riyad'ın Kiev'e 400 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı belirtildi.Veliaht Prens Bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan kararın lehine oy kullanmasının, BM antlaşması ve uluslararası hukukta belirlenen ilkelere bağlılığı desteklemesinden kaynaklandığını belirtti. Devletlerin egemenliğine saygı, iyi komşuluk ilkeleri ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine vurgu yapan Bin Selman, ülkesinin gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunacak her şeyi desteklediğini ve arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olduklarını aktardı.Zelenskiy görüşmede BM Genel Kurulu kararının lehine oy kullandıkları için teşekkürlerini iletti. Krize bir çözüm bulma amaçlı arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olması nedeniyle teşekkürlerini dile getiren Zelenskiy, ayrıca Bin Selman'ı Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek üzere atanması dolayısıyla tebrik etti. Zelenskiy, Suudi Arabistan'ın Ukrayna halkına 400 milyon dolar tutarında ek insani yardım sağlama kararından dolayı Veliaht Prens'e teşekkür etti ve minnettarlığını dile getirdi.

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