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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221015/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-ile-zelenskiyden-telefon-gorusmesi-insani-yardim-saglayacak-1062348440.html
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Zelenskiy'den telefon görüşmesi: İnsani yardım sağlayacak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Zelenskiy'den telefon görüşmesi: İnsani yardım sağlayacak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Suudi Arabistan'ın Ukrayna halkına 400 milyon dolar tutarında ek insani yardım sağlama kararından dolayı Veliaht Prens'e... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T14:02+0300
2022-10-15T14:02+0300
ukrayna krizi
suudi arabistan
suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)
veliaht prens muhammed bin selman
veliaht prens
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
ukrayna krizi
bm
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Selman ve Zelenskiy'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Riyad'ın Kiev'e 400 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı belirtildi.Veliaht Prens Bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan kararın lehine oy kullanmasının, BM antlaşması ve uluslararası hukukta belirlenen ilkelere bağlılığı desteklemesinden kaynaklandığını belirtti. Devletlerin egemenliğine saygı, iyi komşuluk ilkeleri ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine vurgu yapan Bin Selman, ülkesinin gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunacak her şeyi desteklediğini ve arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olduklarını aktardı.Zelenskiy görüşmede BM Genel Kurulu kararının lehine oy kullandıkları için teşekkürlerini iletti. Krize bir çözüm bulma amaçlı arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olması nedeniyle teşekkürlerini dile getiren Zelenskiy, ayrıca Bin Selman'ı Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek üzere atanması dolayısıyla tebrik etti. Zelenskiy, Suudi Arabistan'ın Ukrayna halkına 400 milyon dolar tutarında ek insani yardım sağlama kararından dolayı Veliaht Prens'e teşekkür etti ve minnettarlığını dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221015/bidendan-ukraynaya-bir-askeri-yardim-daha-725-milyon-dolar-tahsis-edilmesi-talimati-verdi-1062342559.html
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suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), veliaht prens muhammed bin selman, veliaht prens, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, yardım, insani yardım, arabulucu, arabuluculuk, barış, barış görüşmeleri
suudi arabistan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), veliaht prens muhammed bin selman, veliaht prens, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel kurulu, yardım, insani yardım, arabulucu, arabuluculuk, barış, barış görüşmeleri

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Zelenskiy'den telefon görüşmesi: İnsani yardım sağlayacak

14:02 15.10.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
 Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Suudi Arabistan'ın Ukrayna halkına 400 milyon dolar tutarında ek insani yardım sağlama kararından dolayı Veliaht Prens'e teşekkür etti
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü. Selman ve Zelenskiy'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Riyad'ın Kiev'e 400 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı belirtildi.
Veliaht Prens Bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınayan kararın lehine oy kullanmasının, BM antlaşması ve uluslararası hukukta belirlenen ilkelere bağlılığı desteklemesinden kaynaklandığını belirtti. Devletlerin egemenliğine saygı, iyi komşuluk ilkeleri ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine vurgu yapan Bin Selman, ülkesinin gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunacak her şeyi desteklediğini ve arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olduklarını aktardı.
Zelenskiy görüşmede BM Genel Kurulu kararının lehine oy kullandıkları için teşekkürlerini iletti. Krize bir çözüm bulma amaçlı arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olması nedeniyle teşekkürlerini dile getiren Zelenskiy, ayrıca Bin Selman'ı Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmek üzere atanması dolayısıyla tebrik etti. Zelenskiy, Suudi Arabistan'ın Ukrayna halkına 400 milyon dolar tutarında ek insani yardım sağlama kararından dolayı Veliaht Prens'e teşekkür etti ve minnettarlığını dile getirdi.
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