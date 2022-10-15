https://sputniknews.com.tr/20221015/rusyada-bati-askeri-bolgesinin-poligonunda-teror-saldirisi-duzenlendi-olu-ve-yaralilar-var-1062358368.html

Rusya’da Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda terör saldırısı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı

Rusya’da Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda terör saldırısı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı

Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesindeki Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda terör saldırısı düzenlendiğini, saldırıda saldırısında 11 kişinin hayatını... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T22:26+0300

2022-10-15T22:26+0300

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ukrayna krizi

rusya

belgorod

rusya savunma bakanlığı

silahlı saldırı

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Rusya’nın batı sınırındaki Belgorod bölgesindeki Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda terör saldırısı düzenlendi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda BDT ülkelerinden birinin vatandaşları tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Yaralılara ilk yardım sağlandığı bilgisi de geçildi. Olayın gönüllülerle düzenlenen çalışma sırasında meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada, saldırganların askeri birliğinin personeline ateş açtıkları, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise çeşitli yaralarla sağlık kuruluşuna sevk edildiği ve tedavi altına alındığı bilgisi verildi.Askerlerin karşılık vermesi ile teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221013/rusya-savunma-bakanligi-birkac-yonde-ukrayna-ordusunun-saldirilari-puskurtuldu-1062277300.html

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