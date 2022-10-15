https://sputniknews.com.tr/20221015/rusyada-bati-askeri-bolgesinin-poligonunda-teror-saldirisi-duzenlendi-olu-ve-yaralilar-var-1062358368.html
Rusya’da Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda terör saldırısı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
Rusya’da Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda terör saldırısı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesindeki Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda terör saldırısı düzenlendiğini, saldırıda saldırısında 11 kişinin hayatını... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T22:26+0300
2022-10-15T22:26+0300
2022-10-15T23:13+0300
ukrayna krizi
rusya
belgorod
rusya savunma bakanlığı
silahlı saldırı
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Rusya’nın batı sınırındaki Belgorod bölgesindeki Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda terör saldırısı düzenlendi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda BDT ülkelerinden birinin vatandaşları tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Yaralılara ilk yardım sağlandığı bilgisi de geçildi. Olayın gönüllülerle düzenlenen çalışma sırasında meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada, saldırganların askeri birliğinin personeline ateş açtıkları, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise çeşitli yaralarla sağlık kuruluşuna sevk edildiği ve tedavi altına alındığı bilgisi verildi.Askerlerin karşılık vermesi ile teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221013/rusya-savunma-bakanligi-birkac-yonde-ukrayna-ordusunun-saldirilari-puskurtuldu-1062277300.html
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rusya, belgorod, rusya savunma bakanlığı, silahlı saldırı
rusya, belgorod, rusya savunma bakanlığı, silahlı saldırı
Rusya’da Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda terör saldırısı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
22:26 15.10.2022 (güncellendi: 23:13 15.10.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod bölgesindeki Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda terör saldırısı düzenlendiğini, saldırıda saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 kişinin yarandığını duyurdu.
Rusya’nın batı sınırındaki Belgorod bölgesindeki Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda terör saldırısı düzenlendi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batı Askeri Bölgesi’nin poligonunda BDT ülkelerinden birinin vatandaşları tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Yaralılara ilk yardım sağlandığı bilgisi de geçildi.
Olayın gönüllülerle düzenlenen çalışma sırasında meydana geldiğine dikkat çekilen açıklamada, saldırganların askeri birliğinin personeline ateş açtıkları, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise çeşitli yaralarla sağlık kuruluşuna sevk edildiği ve tedavi altına alındığı bilgisi verildi.
Askerlerin karşılık vermesi ile teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.