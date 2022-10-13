Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/rusya-savunma-bakanligi-birkac-yonde-ukrayna-ordusunun-saldirilari-puskurtuldu-1062277300.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Birkaç yönde Ukrayna ordusunun saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Birkaç yönde Ukrayna ordusunun saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kupyansk, Liman ve Nikolayev-Krivoy Rog yönlerindeki saldırıların püskürtüldüğünü belirtti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T18:51+0300
2022-10-13T18:51+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060369454_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_b19a388ffae9128e42acfd7bf255ddf6.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Düşman, Kupyansk yönünde, iki taktik alay şeklinde Harkov Bölgesi’ndeki Orlyanka ve Kotlyarovka köylerine saldırdı. Rus ordusu tüm saldırıları püskürttü. Düşman 50’den fazla asker, 3 tank, 4 piyade savaş aracı ve 7 otomobil kaybetti” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun Liman ve Nikolayev-Krivoy Rog yönlerindeki saldırılarının da püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Vasyukovka, Zaporojye bölgesinin Novoaleksandrovka, Gulyaypole, Novopavlovka ve Nikolayev bölgesinin Solonçaki köylerindeki 5 mühimmat deposu imha edildi” dedi.Son 24 saat içinde 164 noktada 4 komuta merkezinin ve 52 topçu birliğinin yanı sıra asker ve teçhizatın etkisiz hale getirildiğini söyleyen Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 ve bir Su-27 savaş uçaklarının da vurulduğunu bildirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060369454_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_f256d1aba83f1403f4a8b0a22e24814e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı
rusya savunma bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı: Birkaç yönde Ukrayna ordusunun saldırıları püskürtüldü

18:51 13.10.2022
© Sputnik / Сергей Батурин / Multimedya arşivine gidinRusya- Ukrayna operasyonu
Rusya- Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© Sputnik / Сергей Батурин
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kupyansk, Liman ve Nikolayev-Krivoy Rog yönlerindeki saldırıların püskürtüldüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Düşman, Kupyansk yönünde, iki taktik alay şeklinde Harkov Bölgesi’ndeki Orlyanka ve Kotlyarovka köylerine saldırdı. Rus ordusu tüm saldırıları püskürttü. Düşman 50’den fazla asker, 3 tank, 4 piyade savaş aracı ve 7 otomobil kaybetti” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun Liman ve Nikolayev-Krivoy Rog yönlerindeki saldırılarının da püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Vasyukovka, Zaporojye bölgesinin Novoaleksandrovka, Gulyaypole, Novopavlovka ve Nikolayev bölgesinin Solonçaki köylerindeki 5 mühimmat deposu imha edildi” dedi.
Son 24 saat içinde 164 noktada 4 komuta merkezinin ve 52 topçu birliğinin yanı sıra asker ve teçhizatın etkisiz hale getirildiğini söyleyen Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 ve bir Su-27 savaş uçaklarının da vurulduğunu bildirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала