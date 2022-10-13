https://sputniknews.com.tr/20221013/rusya-savunma-bakanligi-birkac-yonde-ukrayna-ordusunun-saldirilari-puskurtuldu-1062277300.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Birkaç yönde Ukrayna ordusunun saldırıları püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Birkaç yönde Ukrayna ordusunun saldırıları püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kupyansk, Liman ve Nikolayev-Krivoy Rog yönlerindeki saldırıların püskürtüldüğünü belirtti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T18:51+0300

2022-10-13T18:51+0300

2022-10-13T18:51+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060369454_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_b19a388ffae9128e42acfd7bf255ddf6.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Düşman, Kupyansk yönünde, iki taktik alay şeklinde Harkov Bölgesi’ndeki Orlyanka ve Kotlyarovka köylerine saldırdı. Rus ordusu tüm saldırıları püskürttü. Düşman 50’den fazla asker, 3 tank, 4 piyade savaş aracı ve 7 otomobil kaybetti” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun Liman ve Nikolayev-Krivoy Rog yönlerindeki saldırılarının da püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Vasyukovka, Zaporojye bölgesinin Novoaleksandrovka, Gulyaypole, Novopavlovka ve Nikolayev bölgesinin Solonçaki köylerindeki 5 mühimmat deposu imha edildi” dedi.Son 24 saat içinde 164 noktada 4 komuta merkezinin ve 52 topçu birliğinin yanı sıra asker ve teçhizatın etkisiz hale getirildiğini söyleyen Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 ve bir Su-27 savaş uçaklarının da vurulduğunu bildirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı