https://sputniknews.com.tr/20221013/rusya-savunma-bakanligi-birkac-yonde-ukrayna-ordusunun-saldirilari-puskurtuldu-1062277300.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Birkaç yönde Ukrayna ordusunun saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Birkaç yönde Ukrayna ordusunun saldırıları püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kupyansk, Liman ve Nikolayev-Krivoy Rog yönlerindeki saldırıların püskürtüldüğünü belirtti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T18:51+0300
2022-10-13T18:51+0300
2022-10-13T18:51+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Düşman, Kupyansk yönünde, iki taktik alay şeklinde Harkov Bölgesi’ndeki Orlyanka ve Kotlyarovka köylerine saldırdı. Rus ordusu tüm saldırıları püskürttü. Düşman 50’den fazla asker, 3 tank, 4 piyade savaş aracı ve 7 otomobil kaybetti” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun Liman ve Nikolayev-Krivoy Rog yönlerindeki saldırılarının da püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Vasyukovka, Zaporojye bölgesinin Novoaleksandrovka, Gulyaypole, Novopavlovka ve Nikolayev bölgesinin Solonçaki köylerindeki 5 mühimmat deposu imha edildi” dedi.Son 24 saat içinde 164 noktada 4 komuta merkezinin ve 52 topçu birliğinin yanı sıra asker ve teçhizatın etkisiz hale getirildiğini söyleyen Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 ve bir Su-27 savaş uçaklarının da vurulduğunu bildirdi.
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rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Birkaç yönde Ukrayna ordusunun saldırıları püskürtüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Kupyansk, Liman ve Nikolayev-Krivoy Rog yönlerindeki saldırıların püskürtüldüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Düşman, Kupyansk yönünde, iki taktik alay şeklinde Harkov Bölgesi’ndeki Orlyanka ve Kotlyarovka köylerine saldırdı. Rus ordusu tüm saldırıları püskürttü. Düşman 50’den fazla asker, 3 tank, 4 piyade savaş aracı ve 7 otomobil kaybetti” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusunun Liman ve Nikolayev-Krivoy Rog yönlerindeki saldırılarının da püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, “Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Vasyukovka, Zaporojye bölgesinin Novoaleksandrovka, Gulyaypole, Novopavlovka ve Nikolayev bölgesinin Solonçaki köylerindeki 5 mühimmat deposu imha edildi” dedi.
Son 24 saat içinde 164 noktada 4 komuta merkezinin ve 52 topçu birliğinin yanı sıra asker ve teçhizatın etkisiz hale getirildiğini söyleyen Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 ve bir Su-27 savaş uçaklarının da vurulduğunu bildirdi.