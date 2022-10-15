https://sputniknews.com.tr/20221015/rus-senatorden-borrellin-tehditlerine-yanit-bazilarinin-aklinda-olan-digerlerinin-dilinde-1062351994.html
Rus senatör'den Borrell'in tehditlerine yanıt: 'Bazılarının aklında olan, diğerlerinin dilinde'
Rus senatör'den Borrell'in tehditlerine yanıt: 'Bazılarının aklında olan, diğerlerinin dilinde'
Rus Senatör Puşkov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in Rusya'ya yönelik tehditlerine Telegram kanalından atazösüyle yanıt... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T15:46+0300
2022-10-15T15:46+0300
2022-10-15T15:46+0300
ukrayna krizi
aleksey puşkov
rus senatör aleksey puşkov
josep borrell
avrupa birliği
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ukrayna krizi
nükleer
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nükleer silah
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Rus Senatör Aleksey Puşkov, “Yetkisi var veya yok, neticede söyledi. Bazılarının aklında olan, diğerlerinin dilinde” ifadelerini kullandı. Daha önce AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir nükleer saldırısının Batı'dan ‘güçlü bir askeri tepki’ alacağını dile getirmişti.Borrell’in açıklamasının ardından Wall Street Journal yazarı Lawrence Norman, üst düzey bir Avrupalı diplomatın “Borrell'in Rusya'nın eylemlerine askeri bir yanıt verileceğine ilişkin açıklamasının Avrupa Birliği'nin resmi tutumu olmadığını ve yüksek temsilcinin böyle bir yetkisinin bulunmadığı” şeklindeki sözlerini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221015/ukraynanin-donetske-duzenledigi-saldirida-bir-kadin-hayatini-kaybetti-1062351898.html
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aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, nükleer, nükleer savaş, nükleer silah, wall street journal, wall street journal (wsj)
aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna krizi, nükleer, nükleer savaş, nükleer silah, wall street journal, wall street journal (wsj)
Rus senatör'den Borrell'in tehditlerine yanıt: 'Bazılarının aklında olan, diğerlerinin dilinde'
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Rus Senatör Puşkov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in Rusya'ya yönelik tehditlerine Telegram kanalından atazösüyle yanıt verdi.
Rus Senatör Aleksey Puşkov, “Yetkisi var veya yok, neticede söyledi. Bazılarının aklında olan, diğerlerinin dilinde” ifadelerini kullandı. Daha önce AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir nükleer saldırısının Batı'dan ‘güçlü bir askeri tepki’ alacağını dile getirmişti.
Borrell’in açıklamasının ardından Wall Street Journal yazarı Lawrence Norman, üst düzey bir Avrupalı diplomatın “Borrell'in Rusya'nın eylemlerine askeri bir yanıt verileceğine ilişkin açıklamasının Avrupa Birliği'nin resmi tutumu olmadığını ve yüksek temsilcinin böyle bir yetkisinin bulunmadığı” şeklindeki sözlerini aktarmıştı.