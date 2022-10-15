https://sputniknews.com.tr/20221015/pakistan-bidenin-tehlikeli-ulke-sozleri-uzerine-abd-buyukelcisini-cagirdi-1062359766.html

Pakistan, Biden'ın 'tehlikeli ülke' sözleri üzerine ABD Büyükelçisi'ni çağırdı

Pakistan, Biden'ın 'tehlikeli ülke' sözleri üzerine ABD Büyükelçisi'ni çağırdı

Pakistan, ABD Başkanı Biden’ın nükleer silahlarla ilgili açıklamalarını reddederek bu ülkenin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome’u Dışişleri Bakanlığı'na... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T23:19+0300

2022-10-15T23:19+0300

2022-10-15T23:31+0300

dünya

pakistan

abd

joe biden

donald blome

nükleer

islamabad

şahbaz şerif

hindistan

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

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ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarını reddeden Pakistan, ABD Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.Ulusal basındaki haberlere göre, Biden’ın bir etkinlikte yaptığı konuşmada Pakistan'ı "uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirmesi İslamabad yönetiminin tepkisini çekti.Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD’nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome'un Bakanlığa çağrılarak Biden’ın "gerçeklerle uyuşmayan asılsız ifadeleri" sebebiyle Pakistan’ın hayal kırıklığının ve endişesinin kendisine iletildiği vurgulandı.Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ise Karaçi’de yaptığı açıklamada, Biden’ın ifadelerinin "şaşırtıcı" olduğunu belirterek konuyu Başbakan Şahbaz Şerif ile görüştüğünü söyledi.Zerdari, bu konuşmanın özel bir etkinlikte yapıldığını, resmi bir toplantı veya röportaj sırasında gerçekleştirilmediğini vurgulayarak "Bunun ilişkilerimize olumsuz bir etki yapacağına inanmıyorum" dedi.Nükleer silahlara dair herhangi bir soru varsa bunun Hindistan ile ilgili olması gerektiğini dile getiren Zerdari, Yeni Delhi’nin 9 Mart’ta yanlışlıkla Pakistan'a süpersonik füze fırlatmasına atıfta bulundu.'Pakistan sorumlu devlet' vurgusuŞerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pakistan’ın sorumlu bir devlet olduğunu işaret ederek "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) gereklilikleri uyarınca nükleer varlıklarımızın en iyi güvencelere sahip olmasından gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.Başbakan Şerif, bu güvenlik önlemlerini son derece ciddiyetle ele aldıklarına dikkati çekerek, "Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.İmran Han'dan hükümete tepkiEski Başbakan İmran Han ise Biden’ın Pakistan’ın nükleer programıyla ilgili yorumlarını "yersiz bir sonuç" olarak nitelendirdi.Han, Biden’ın ifadelerinin Şahbaz Şerif hükümetinin dış politikadaki başarısızlığını yansıttığını kaydetti.ABD Başkanı Biden, dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Pakistan'ı "uyumsuz nükleer silahlara sahip dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri" olarak nitelendirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221015/hindistan-denizaltindan-balistik-fuze-denemesi-yapti-1062332889.html

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pakistan, abd, joe biden, donald blome, nükleer, islamabad, şahbaz şerif, hindistan, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)