https://sputniknews.com.tr/20221015/iskenderun-korfezinde-3-hortum-olustu-1062347571.html
İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu
İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu
İskenderun Körfezi'nde yan yana 3 hortum meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede denizde görülen hortumlar, karaya doğru bir süre ilerledi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T13:21+0300
2022-10-15T13:21+0300
2022-10-15T13:21+0300
türkiye
iskenderun
payas
dörtyol
hortum
şimşek
yağmur
fırtına
hatay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062347272_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_da17f2163bbad55f5deed9d5fe29ae06.jpg
İskenderun Körfezi açıklarında büyük bir hortum oluştu. Bu arada oluşan hortumun yanında iki hortum daha meydana geldi. Hortumla birlikte çakan şimşekler de gözlemlendi. Hortum, kentin birçok farklı açısından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde hortumların İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçeleri arasında denizden karaya ilerlediği ve daha sonra etkisini kaybettiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221013/meteoroloji-uzmani-okten-amerika-meteoroloji-sirketi-kis-tahmininde-ilk-defa-rusyadan-bahsetmedi-1062268841.html
türkiye
iskenderun
payas
dörtyol
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062347272_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_9721c198981d57d1c51ed05e94f05456.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iskenderun, payas, dörtyol, hortum, şimşek, yağmur, fırtına, hatay
iskenderun, payas, dörtyol, hortum, şimşek, yağmur, fırtına, hatay
İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu
Abone ol
İskenderun Körfezi'nde yan yana 3 hortum meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede denizde görülen hortumlar, karaya doğru bir süre ilerledi.
İskenderun Körfezi açıklarında büyük bir hortum oluştu. Bu arada oluşan hortumun yanında iki hortum daha meydana geldi. Hortumla birlikte çakan şimşekler de gözlemlendi. Hortum, kentin birçok farklı açısından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde hortumların İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçeleri arasında denizden karaya ilerlediği ve daha sonra etkisini kaybettiği görüldü.