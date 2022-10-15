https://sputniknews.com.tr/20221015/iskenderun-korfezinde-3-hortum-olustu-1062347571.html

İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu

İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu

İskenderun Körfezi'nde yan yana 3 hortum meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede denizde görülen hortumlar, karaya doğru bir süre ilerledi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

iskenderun

payas

dörtyol

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şimşek

yağmur

fırtına

hatay

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İskenderun Körfezi açıklarında büyük bir hortum oluştu. Bu arada oluşan hortumun yanında iki hortum daha meydana geldi. Hortumla birlikte çakan şimşekler de gözlemlendi. Hortum, kentin birçok farklı açısından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde hortumların İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçeleri arasında denizden karaya ilerlediği ve daha sonra etkisini kaybettiği görüldü.

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türkiye

iskenderun

payas

dörtyol

hatay

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iskenderun, payas, dörtyol, hortum, şimşek, yağmur, fırtına, hatay