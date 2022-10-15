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https://sputniknews.com.tr/20221015/iskenderun-korfezinde-3-hortum-olustu-1062347571.html
İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu
İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu
İskenderun Körfezi'nde yan yana 3 hortum meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede denizde görülen hortumlar, karaya doğru bir süre ilerledi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T13:21+0300
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iskenderun
payas
dörtyol
hortum
şimşek
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İskenderun Körfezi açıklarında büyük bir hortum oluştu. Bu arada oluşan hortumun yanında iki hortum daha meydana geldi. Hortumla birlikte çakan şimşekler de gözlemlendi. Hortum, kentin birçok farklı açısından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde hortumların İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçeleri arasında denizden karaya ilerlediği ve daha sonra etkisini kaybettiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221013/meteoroloji-uzmani-okten-amerika-meteoroloji-sirketi-kis-tahmininde-ilk-defa-rusyadan-bahsetmedi-1062268841.html
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iskenderun, payas, dörtyol, hortum, şimşek, yağmur, fırtına, hatay
iskenderun, payas, dörtyol, hortum, şimşek, yağmur, fırtına, hatay

İskenderun Körfezi'nde 3 hortum oluştu

13:21 15.10.2022
© İHA / AHMET SEHER - FERİT SAVAŞ - NECATİ İVGİNİskenderun Körfezi'nde 3 hortum
İskenderun Körfezi'nde 3 hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© İHA / AHMET SEHER - FERİT SAVAŞ - NECATİ İVGİN
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İskenderun Körfezi'nde yan yana 3 hortum meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede denizde görülen hortumlar, karaya doğru bir süre ilerledi.
İskenderun Körfezi açıklarında büyük bir hortum oluştu. Bu arada oluşan hortumun yanında iki hortum daha meydana geldi. Hortumla birlikte çakan şimşekler de gözlemlendi. Hortum, kentin birçok farklı açısından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde hortumların İskenderun, Payas ve Dörtyol ilçeleri arasında denizden karaya ilerlediği ve daha sonra etkisini kaybettiği görüldü.
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