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Meteoroloji uzmanı Ökten: Amerikan meteoroloji şirketi, kış tahmininde ilk defa Rusya'dan bahsetmedi
Meteoroloji uzmanı Ökten: Amerikan meteoroloji şirketi, kış tahmininde ilk defa Rusya'dan bahsetmedi
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Amerikan meteoroloji şirketinin kış tahmininde ilk defa Rusya'dan bahsetmediğini dile getirdi ve " Profesyonel bir davranış... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T15:02+0300
2022-10-13T15:16+0300
dünya
abd
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kerem ökten
rusya
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Kerem Ökten, Amerikan meteoroloji şirketinin ilk kez bu yıl kış tahminlerinde Rusya'dan bahsetmediğine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ökten, "Boykot edilemeyecek şeyler vardır. Amerikan meteoroloji şirketi Accuweather Kış tahmininde ilk defa Rusya'dan bahsetmedi. Dolayısıyla en önemli Kısım göz ardı edilmiş görünüyor. Profesyonel bir davranış olmamış. Avrupa Kış ile ilgili kendi modeli olan Ecmwf'yi esas alacaktır" dedi.Ökten ayrıca, "Daha profesyonel bir dünya yerine daha çocuksu davranışların olduğu bir yere gidiyoruz. Yarın bugünden daha kötü olmasın yeter. Bir toplumda Alimler sapıtırsa; cahillerden ne beklersin" ifadelerini de kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220310/operasyonun-2-haftasinda-batidan-rusyaya-absurt-yaptirimlar-bayraga-marsa-caykovskiye-yasak-1054617005.html
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abd, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kerem ökten, rusya
abd, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kerem ökten, rusya

Meteoroloji uzmanı Ökten: Amerikan meteoroloji şirketi, kış tahmininde ilk defa Rusya'dan bahsetmedi

15:02 13.10.2022 (güncellendi: 15:16 13.10.2022)
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Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AA
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Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Amerikan meteoroloji şirketinin kış tahmininde ilk defa Rusya'dan bahsetmediğini dile getirdi ve " Profesyonel bir davranış olmamış" dedi.
Kerem Ökten, Amerikan meteoroloji şirketinin ilk kez bu yıl kış tahminlerinde Rusya'dan bahsetmediğine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ökten, "Boykot edilemeyecek şeyler vardır. Amerikan meteoroloji şirketi Accuweather Kış tahmininde ilk defa Rusya'dan bahsetmedi. Dolayısıyla en önemli Kısım göz ardı edilmiş görünüyor. Profesyonel bir davranış olmamış. Avrupa Kış ile ilgili kendi modeli olan Ecmwf'yi esas alacaktır" dedi.
Ökten ayrıca, "Daha profesyonel bir dünya yerine daha çocuksu davranışların olduğu bir yere gidiyoruz. Yarın bugünden daha kötü olmasın yeter. Bir toplumda Alimler sapıtırsa; cahillerden ne beklersin" ifadelerini de kullandı.
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