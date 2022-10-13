https://sputniknews.com.tr/20221013/meteoroloji-uzmani-okten-amerika-meteoroloji-sirketi-kis-tahmininde-ilk-defa-rusyadan-bahsetmedi-1062268841.html

Meteoroloji uzmanı Ökten: Amerikan meteoroloji şirketi, kış tahmininde ilk defa Rusya'dan bahsetmedi

Meteoroloji uzmanı Ökten: Amerikan meteoroloji şirketi, kış tahmininde ilk defa Rusya'dan bahsetmedi

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Amerikan meteoroloji şirketinin kış tahmininde ilk defa Rusya'dan bahsetmediğini dile getirdi ve " Profesyonel bir davranış... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T15:02+0300

2022-10-13T15:02+0300

2022-10-13T15:16+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

kerem ökten

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Kerem Ökten, Amerikan meteoroloji şirketinin ilk kez bu yıl kış tahminlerinde Rusya'dan bahsetmediğine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ökten, "Boykot edilemeyecek şeyler vardır. Amerikan meteoroloji şirketi Accuweather Kış tahmininde ilk defa Rusya'dan bahsetmedi. Dolayısıyla en önemli Kısım göz ardı edilmiş görünüyor. Profesyonel bir davranış olmamış. Avrupa Kış ile ilgili kendi modeli olan Ecmwf'yi esas alacaktır" dedi.Ökten ayrıca, "Daha profesyonel bir dünya yerine daha çocuksu davranışların olduğu bir yere gidiyoruz. Yarın bugünden daha kötü olmasın yeter. Bir toplumda Alimler sapıtırsa; cahillerden ne beklersin" ifadelerini de kullandı.

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