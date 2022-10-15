https://sputniknews.com.tr/20221015/afrikali-liderler-tana-guvenlik-forumunda-bulustu-tema-afrika-icin-direnci-insa-etme-1062349754.html
Afrikalı liderler, Tana Güvenlik Forumu'nda buluştu: Tema 'Afrika için Direnci İnşa Etme'
Afrikalı liderler, Tana Güvenlik Forumu'nda buluştu: Tema 'Afrika için Direnci İnşa Etme'
Afrikalı siyasetçi ve akademisyenler, kıtadaki güvenlik sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu Üst Düzey Tana Güvenlik Forumu'nda bir araya geldi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T15:05+0300
2022-10-15T15:05+0300
2022-10-15T15:05+0300
dünya
musa faki muhammed
afrika birliği komisyonu
etiyopya
abiy ahmed ali
somali
afrika
sudan
hamza abdi barre
abdulfettah el-burhan
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Etiyopya'nın Bahir Dar kentinde gerçekleştirilen foruma Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Sudan ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Uganda Devlet Başkanı Yardımcısı Jessica Alupo gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda diplomat ve akademisyen de katıldı.Bu yıl 10'uncusu yapılan forumda tema "Güvenlik Tehditlerinin Yönetimi: Arzuladığımız Afrika için Direnci İnşa Etme" oldu. Forumda konuşan Etiyopya Başbakanı Ahmed, dirençli bir Afrika'yı inşa etmek için sadece beklenmedik sorunlara katlanılmaması gerektiğini, aynı zamanda vaktinden önce plan yapılması ve Afrika merkezli yenilikçi çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi.Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi temsilen konuşan Devlet Başkanı Yardımcısı Alupo ise Afrika'nın ekonomik, çevresel, politik ve kültürel güvensizlik ortamıyla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için istekli planların ortaya konması gerektiğini belirtti. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de foruma çevrim içi katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221015/kazakistan-ile-turkmenistan-arasinda-14-anlasma-ortak-turk-kokenleri-bizim-temel-zenginligimiz-1062349030.html
etiyopya
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musa faki muhammed, afrika birliği komisyonu, etiyopya, abiy ahmed ali, somali, afrika, sudan, hamza abdi barre, abdulfettah el-burhan, uganda, yoweri museveni
musa faki muhammed, afrika birliği komisyonu, etiyopya, abiy ahmed ali, somali, afrika, sudan, hamza abdi barre, abdulfettah el-burhan, uganda, yoweri museveni
Afrikalı liderler, Tana Güvenlik Forumu'nda buluştu: Tema 'Afrika için Direnci İnşa Etme'
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Afrikalı siyasetçi ve akademisyenler, kıtadaki güvenlik sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu Üst Düzey Tana Güvenlik Forumu'nda bir araya geldi.
Etiyopya'nın Bahir Dar kentinde gerçekleştirilen foruma Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Sudan ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Uganda Devlet Başkanı Yardımcısı Jessica Alupo gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda diplomat ve akademisyen de katıldı.
Bu yıl 10'uncusu yapılan forumda tema "Güvenlik Tehditlerinin Yönetimi: Arzuladığımız Afrika için Direnci İnşa Etme" oldu. Forumda konuşan Etiyopya Başbakanı Ahmed, dirençli bir Afrika'yı inşa etmek için sadece beklenmedik sorunlara katlanılmaması gerektiğini, aynı zamanda vaktinden önce plan yapılması ve Afrika merkezli yenilikçi çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi.
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi temsilen konuşan Devlet Başkanı Yardımcısı Alupo ise Afrika'nın ekonomik, çevresel, politik ve kültürel güvensizlik ortamıyla karşı karşıya olduğunun altını çizerek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için istekli planların ortaya konması gerektiğini belirtti. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de foruma çevrim içi katıldı.