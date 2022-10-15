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https://sputniknews.com.tr/20221015/kazakistan-ile-turkmenistan-arasinda-14-anlasma-ortak-turk-kokenleri-bizim-temel-zenginligimiz-1062349030.html
Kazakistan ile Türkmenistan arasında 14 anlaşma: 'Ortak Türk kökenleri bizim temel zenginliğimiz'
Kazakistan ile Türkmenistan arasında 14 anlaşma: 'Ortak Türk kökenleri bizim temel zenginliğimiz'
Kazakistan ile Türkmenistan arasında ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, uzay, sanayi, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğini kapsayan 14 anlaşmaya imza... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T14:22+0300
2022-10-15T14:22+0300
dünya
serdar berdimuhammedov
türkmenistan
kazakistan
enerji
kültür
kültür & sanat
sanayi
uzay
ulaştırma
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Kazakistan’a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiren Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, başkent Astana’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Tokayev ve Berdimuhamedov, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.'Kazak-Türkmen ilişkilerinin stratejik doğasını bir kez daha teyit ettik'Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Türkmenistan’ın kendileriyle kültür, dil, din ve gelenekleriyle yakın olduğunu belirterek, “Halklarımız ortak Türk köklerine sahip. Bu değerler bizim temel zenginliğimizdir. Bizim ortak görevimiz kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek” dedi. Tokayev, bugün görüşmelerde iki taraf için de önemli anlaşmalara varıldığını kaydederek “Ortak bildiri imzalandı. Bir dizi önemli anlaşmalar yapıldı. Kazak-Türkmen ilişkilerinin stratejik doğasını bir kez daha teyit ettik” diye konuştu.14 anlaşma imzalandıGeçen yıl Kazakistan ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin iki kat büyüyerek 250 milyon dolara ulaştığını aktaran Tokayev, Türkmen mevkidaşıyla bu rakamı 1 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştıklarını bildirdi. Berdimuhamedov da görüşmelerin açık ve karşılıklı güven çerçevesinde geçtiğini belirterek, “Enerji güvenliği, uluslararası ulaşım ve transitin geliştirilmesi, çevre sorunu gibi küresel gündemin önemli alanlarındaki çabalarımızı koordine etmeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.Türkmen lider, yakın dönemde Tokayev’i Aşkabat’a resmi ziyaret gerçekleştirmeye davet etti. Tokayev ve Berdimuhamedov, daha sonra ortak bildiriyi imzaladı. Bildiride, iyi komşuluk ve kardeşlik bağlarına dayalı Kazakistan ile Türkmenistan’ın ilişkilerinin somut bir düzeye çıkarılması yönünde mutabık kaldıkları kaydedildi. Bunun yanı sıra iki ülkenin ilgili yetkilileri arasında ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, uzay, sanayi, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğini kapsayan 14 anlaşma imzalandı.
https://sputniknews.com.tr/20221015/suudi-arabistan-veliaht-prensi-selman-ile-zelenskiyden-telefon-gorusmesi-insani-yardim-saglayacak-1062348440.html
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serdar berdimuhammedov, türkmenistan, kazakistan, enerji, kültür, kültür & sanat, sanayi, uzay, ulaştırma, kasım cömert tokayev, astana, anlaşma
serdar berdimuhammedov, türkmenistan, kazakistan, enerji, kültür, kültür & sanat, sanayi, uzay, ulaştırma, kasım cömert tokayev, astana, anlaşma

Kazakistan ile Türkmenistan arasında 14 anlaşma: 'Ortak Türk kökenleri bizim temel zenginliğimiz'

14:22 15.10.2022
© AA Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© AA
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Kazakistan ile Türkmenistan arasında ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, uzay, sanayi, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğini kapsayan 14 anlaşmaya imza atıldı.
Kazakistan’a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiren Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, başkent Astana’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Tokayev ve Berdimuhamedov, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

'Kazak-Türkmen ilişkilerinin stratejik doğasını bir kez daha teyit ettik'

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Türkmenistan’ın kendileriyle kültür, dil, din ve gelenekleriyle yakın olduğunu belirterek, “Halklarımız ortak Türk köklerine sahip. Bu değerler bizim temel zenginliğimizdir. Bizim ortak görevimiz kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek” dedi. Tokayev, bugün görüşmelerde iki taraf için de önemli anlaşmalara varıldığını kaydederek “Ortak bildiri imzalandı. Bir dizi önemli anlaşmalar yapıldı. Kazak-Türkmen ilişkilerinin stratejik doğasını bir kez daha teyit ettik” diye konuştu.

14 anlaşma imzalandı

Geçen yıl Kazakistan ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin iki kat büyüyerek 250 milyon dolara ulaştığını aktaran Tokayev, Türkmen mevkidaşıyla bu rakamı 1 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştıklarını bildirdi. Berdimuhamedov da görüşmelerin açık ve karşılıklı güven çerçevesinde geçtiğini belirterek, “Enerji güvenliği, uluslararası ulaşım ve transitin geliştirilmesi, çevre sorunu gibi küresel gündemin önemli alanlarındaki çabalarımızı koordine etmeye devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.
Türkmen lider, yakın dönemde Tokayev’i Aşkabat’a resmi ziyaret gerçekleştirmeye davet etti. Tokayev ve Berdimuhamedov, daha sonra ortak bildiriyi imzaladı. Bildiride, iyi komşuluk ve kardeşlik bağlarına dayalı Kazakistan ile Türkmenistan’ın ilişkilerinin somut bir düzeye çıkarılması yönünde mutabık kaldıkları kaydedildi. Bunun yanı sıra iki ülkenin ilgili yetkilileri arasında ticaret, enerji, ulaştırma, tarım, uzay, sanayi, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğini kapsayan 14 anlaşma imzalandı.
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