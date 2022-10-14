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Suriye'de 'nadir' bir Roma mozaiği bulundu
Suriye'de 'nadir' bir Roma mozaiği bulundu
Suriye'nin merkezindeki Humus vilayetine bağlı Rastan şehrinde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T02:59+0300
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Suriye Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Humus vilayetine bağlı Rastan şehrinde Roma dönemine ait ‘nadir bulunan büyük bir mozaiğin bulunduğunu duyurdu.Milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğu belirtilen mozaikte iki temel karşılıklı sahne yer alıyor. Üç çerçeve ve ortada bir daireden oluşan ilk sahnede, Homeros'un İlyada Destanı'nda yer alan Truva Savaşı'ndaki Akhilleus ile klasik ve Yunan mitolojisinde tamamen kadın savaşçılardan oluşan tarihi bir ulus olan Amazonların kraliçesi çizilirken karşı sahnede, Yunan mitolojisinde ilahi bir kahraman Herakles ile Amazonların kraliçesi yer alıyor.Kazı ve Arkeolojik Araştırmalar Müdürü Hammam Saad, “Mozaiğin keşfi sadece bölge düzeyinde değil, dünya düzeyinde de çok önemli” dedi.Mozaiğin 2018 yılında bölgenin silahlı grupların kontrolünde olduğu dönemde bulunduğunu belirten Saad, silahlı grupların o dönemde tüneller kazdığını ve sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıklarını ifade etti.Suriye Haber Kanalı'nın muhabir, mozaiğin yurtdışında satılmak için daha önce ‘silahlı terör çeteleri’ tarafından çıkarılmaya çalışıldığı sırada hasar gördüğünü belirten muhabir, zarar gören küçük parakaların restore edildiğini belirtti.Söz konusu mozaik iç çatışmaların başladığı 2011’den bu yana en önemli arkeolojik keşif olduğu ifade ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221004/turk-adinin-gectigi-yazit-bulunmustu-savatrada-160-metrekarelik-mozaik-kesfi-1061934729.html
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suriye, mozaik, yunan
suriye, mozaik, yunan

Suriye'de 'nadir' bir Roma mozaiği bulundu

02:59 14.10.2022 (güncellendi: 03:05 14.10.2022)
© Sputnik / Osama DiobSuriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Osama Diob
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Suriye'nin merkezindeki Humus vilayetine bağlı Rastan şehrinde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu.
Suriye Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Humus vilayetine bağlı Rastan şehrinde Roma dönemine ait ‘nadir bulunan büyük bir mozaiğin bulunduğunu duyurdu.
Milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğu belirtilen mozaikte iki temel karşılıklı sahne yer alıyor. Üç çerçeve ve ortada bir daireden oluşan ilk sahnede, Homeros'un İlyada Destanı'nda yer alan Truva Savaşı'ndaki Akhilleus ile klasik ve Yunan mitolojisinde tamamen kadın savaşçılardan oluşan tarihi bir ulus olan Amazonların kraliçesi çizilirken karşı sahnede, Yunan mitolojisinde ilahi bir kahraman Herakles ile Amazonların kraliçesi yer alıyor.
Kazı ve Arkeolojik Araştırmalar Müdürü Hammam Saad, “Mozaiğin keşfi sadece bölge düzeyinde değil, dünya düzeyinde de çok önemli” dedi.
Mozaiğin 2018 yılında bölgenin silahlı grupların kontrolünde olduğu dönemde bulunduğunu belirten Saad, silahlı grupların o dönemde tüneller kazdığını ve sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıklarını ifade etti.
© Sputnik / Osama DiobSuriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu - Sputnik Türkiye
1/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
© Sputnik / Osama DiobSuriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu - Sputnik Türkiye
2/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
© Sputnik / Osama DiobSuriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu - Sputnik Türkiye
3/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
© Sputnik / Osama DiobSuriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu - Sputnik Türkiye
4/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
© Sputnik / Osama DiobSuriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu - Sputnik Türkiye
5/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
© Sputnik / Osama DiobSuriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu - Sputnik Türkiye
6/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
© Sputnik / Osama DiobSuriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu - Sputnik Türkiye
7/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
© Sputnik / Osama DiobSuriye'nin merkezindeki Rastan kentinde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
Suriye'nin merkezindeki Rastan kentinde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu - Sputnik Türkiye
8/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan kentinde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
1/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
2/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
3/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
4/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
5/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
6/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
7/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan şehrnde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
8/8
© Sputnik / Osama Diob
Suriye'nin merkezindeki Rastan kentinde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu
Suriye Haber Kanalı'nın muhabir, mozaiğin yurtdışında satılmak için daha önce ‘silahlı terör çeteleri’ tarafından çıkarılmaya çalışıldığı sırada hasar gördüğünü belirten muhabir, zarar gören küçük parakaların restore edildiğini belirtti.
Söz konusu mozaik iç çatışmaların başladığı 2011’den bu yana en önemli arkeolojik keşif olduğu ifade ediliyor.
'Türk' adının geçtiği yazıt bulunmuştu: Savatra'da 160 metrekarelik mozaik keşfi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
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'Türk' adının geçtiği yazıt bulunmuştu: Savatra'da 160 metrekarelik mozaik keşfi
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