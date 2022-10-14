https://sputniknews.com.tr/20221014/suriyede-nadir-bir-roma-mozaigi-bulundu-1062292843.html

Suriye'de 'nadir' bir Roma mozaiği bulundu

Suriye'de 'nadir' bir Roma mozaiği bulundu

Suriye'nin merkezindeki Humus vilayetine bağlı Rastan şehrinde Roma dönemine ait bir mozaik bulundu. 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T02:59+0300

2022-10-14T02:59+0300

2022-10-14T03:05+0300

yaşam

suriye

mozaik

yunan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062291311_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e2b823ae0f0e21600f471f478f42c2f6.jpg

Suriye Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Humus vilayetine bağlı Rastan şehrinde Roma dönemine ait ‘nadir bulunan büyük bir mozaiğin bulunduğunu duyurdu.Milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğu belirtilen mozaikte iki temel karşılıklı sahne yer alıyor. Üç çerçeve ve ortada bir daireden oluşan ilk sahnede, Homeros'un İlyada Destanı'nda yer alan Truva Savaşı'ndaki Akhilleus ile klasik ve Yunan mitolojisinde tamamen kadın savaşçılardan oluşan tarihi bir ulus olan Amazonların kraliçesi çizilirken karşı sahnede, Yunan mitolojisinde ilahi bir kahraman Herakles ile Amazonların kraliçesi yer alıyor.Kazı ve Arkeolojik Araştırmalar Müdürü Hammam Saad, “Mozaiğin keşfi sadece bölge düzeyinde değil, dünya düzeyinde de çok önemli” dedi.Mozaiğin 2018 yılında bölgenin silahlı grupların kontrolünde olduğu dönemde bulunduğunu belirten Saad, silahlı grupların o dönemde tüneller kazdığını ve sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıklarını ifade etti.Suriye Haber Kanalı'nın muhabir, mozaiğin yurtdışında satılmak için daha önce ‘silahlı terör çeteleri’ tarafından çıkarılmaya çalışıldığı sırada hasar gördüğünü belirten muhabir, zarar gören küçük parakaların restore edildiğini belirtti.Söz konusu mozaik iç çatışmaların başladığı 2011’den bu yana en önemli arkeolojik keşif olduğu ifade ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221004/turk-adinin-gectigi-yazit-bulunmustu-savatrada-160-metrekarelik-mozaik-kesfi-1061934729.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, mozaik, yunan