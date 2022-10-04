'Türk' adının geçtiği yazıt bulunmuştu: Savatra'da 160 metrekarelik mozaik keşfi

© DHA Söz konusu yapının tüm mimari unsurlarının çıkarılamadığını anlatan Doç. Dr. Işık, "Hamam mı, konut mimarisi mi veya başka bir kamu yapısı mı? Bu konuda net bir açıklama yapamıyoruz. Ama ilerleyen safhalar içerisinde, daha net bir yorum yapabilecek bir güce sahip oluruz. Geniş bir mozaikli alan; çok farklı figüratif örnekleri var. Kuş, panter, boğa gibi figürlerin, geometrik bezeklerin olduğu güzel bir mozaik ile karşılaştık. Sağlamlık açısından bakacak olursak, belirli yerlerinde tahribat olsa da bize bir kompozisyon sunuyor. Bu açıdan da memnunuz" diye konuştu.