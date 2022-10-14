https://sputniknews.com.tr/20221014/saglik-bakani-kocadan-mhrs-randevulariyla-ilgili-cagri-1062313953.html

Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı: 'Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin'

Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı: 'Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T16:54+0300

2022-10-14T16:54+0300

2022-10-14T16:55+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

hastane

hasta

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220913/saglik-bakanligindan-aylik-3-randevu-aciklamasi-kota-uygulamasi-yoktur-1061139156.html

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sağlık bakanlığı, fahrettin koca, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), hastane, hasta