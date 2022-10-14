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Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı: 'Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin'
Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı: 'Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T16:54+0300
2022-10-14T16:55+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
hastane
hasta
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220913/saglik-bakanligindan-aylik-3-randevu-aciklamasi-kota-uygulamasi-yoktur-1061139156.html
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sağlık bakanlığı, fahrettin koca, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), hastane, hasta
sağlık bakanlığı, fahrettin koca, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), hastane, hasta

Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı: 'Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin'

16:54 14.10.2022 (güncellendi: 16:55 14.10.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alanların yüzde 30'unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından MHRS randevularıyla ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"MHRS'den randevu alanların yüzde 30'u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir."
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