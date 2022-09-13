https://sputniknews.com.tr/20220913/saglik-bakanligindan-aylik-3-randevu-aciklamasi-kota-uygulamasi-yoktur-1061139156.html
Sağlık Bakanlığı: MHRS randevularına yönelik kota uygulaması yoktur
Sağlık Bakanlığı: MHRS randevularına yönelik kota uygulaması yoktur
Sağlık Bakanlığı, 'Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı' iddialarını yalanladı. Bakanlık, MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T17:10+0300
2022-09-13T17:10+0300
2022-09-13T17:12+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı' iddiaları üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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MIA „Rosiya Segodnya“
sağlık bakanlığı
Sağlık Bakanlığı: MHRS randevularına yönelik kota uygulaması yoktur
17:10 13.09.2022 (güncellendi: 17:12 13.09.2022) Abone ol
Sağlık Bakanlığı, 'Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı' iddialarını yalanladı. Bakanlık, MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını ve kota uygulamasının olmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı' iddiaları üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür.
Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir.
Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS’de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir.
Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."