https://sputniknews.com.tr/20221014/rusyada-bolgelerarasi-ihracat-forumu-duzenlendi-turk-delegasyonuna-olaganustu-bir-ilgi-vardi-1062303142.html
Rusya’da Bölgelerarası İhracat Forumu düzenlendi: ‘Türk delegasyonuna olağanüstü bir ilgi vardı’
Rusya’da Bölgelerarası İhracat Forumu düzenlendi: ‘Türk delegasyonuna olağanüstü bir ilgi vardı’
Türkiye ve Rusya arasındaki ticari işbirliği gelişmeye devam ediyor. Rusya’nın Perm şehrinde düzenlenen Bölgelerarası İhracat Forumu’na Türkiye’den katılan... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T12:45+0300
2022-10-14T12:45+0300
2022-10-14T12:45+0300
görüş
rusya
türkiye
işbirliği
rost
perm
ticaret
kadir kurtuluş
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Rusya’nın Perm şehrinde 12-13 Ekim günlerinde düzenlenen Bölgelerarası İhracat Forumu’na Türkiye’den Rus-Türk Ticaret Evi (ROST) katıldı. Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, forumu Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin yansıması olarak değerlendirdi. Kurtuluş, “Türk delegasyonuna olağanüstü bir ilgi vardı. Yaklaşık otuz farklı firma ile B2B görüşme yaptık. Aynı zamanda iki farklı oturumda da ROST’un sunumlarını ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için atılması gereken adımlarla ilgili fikirlerimizi paylaştık” diye konuştu. Perm şehrinin madeni ve kimyasal hammaddelerle, orman ürünleri açısından büyük potansiyel barındırdığına dikkat çeken Kurtuluş, “Yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuçlar alacağımızı umuyorum. ROST olarak Rus-Türk ticari ilişkilerinin daha da iyi seviyeye gelmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.
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Turan Salcı
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rusya, türkiye, işbirliği, rost, perm, ticaret, kadir kurtuluş
rusya, türkiye, işbirliği, rost, perm, ticaret, kadir kurtuluş
Rusya’da Bölgelerarası İhracat Forumu düzenlendi: ‘Türk delegasyonuna olağanüstü bir ilgi vardı’
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Özel
Türkiye ve Rusya arasındaki ticari işbirliği gelişmeye devam ediyor. Rusya’nın Perm şehrinde düzenlenen Bölgelerarası İhracat Forumu’na Türkiye’den katılan Rus-Türk Ticaret Evi (ROST) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, Türkiye-Rusya arasındaki işbirliğinin olumlu etkilerinin forumda hissedildiğini belirtti.
Rusya’nın Perm şehrinde 12-13 Ekim günlerinde düzenlenen Bölgelerarası İhracat Forumu’na Türkiye’den Rus-Türk Ticaret Evi (ROST) katıldı.
Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, forumu Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin yansıması olarak değerlendirdi.
Kurtuluş, “Türk delegasyonuna olağanüstü bir ilgi vardı. Yaklaşık otuz farklı firma ile B2B görüşme yaptık. Aynı zamanda iki farklı oturumda da ROST’un sunumlarını ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için atılması gereken adımlarla ilgili fikirlerimizi paylaştık” diye konuştu.
Perm şehrinin madeni ve kimyasal hammaddelerle, orman ürünleri açısından büyük potansiyel barındırdığına dikkat çeken Kurtuluş, “Yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuçlar alacağımızı umuyorum. ROST olarak Rus-Türk ticari ilişkilerinin daha da iyi seviyeye gelmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.