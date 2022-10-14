https://sputniknews.com.tr/20221014/rusyada-bolgelerarasi-ihracat-forumu-duzenlendi-turk-delegasyonuna-olaganustu-bir-ilgi-vardi-1062303142.html

Rusya’da Bölgelerarası İhracat Forumu düzenlendi: ‘Türk delegasyonuna olağanüstü bir ilgi vardı’

Rusya’da Bölgelerarası İhracat Forumu düzenlendi: ‘Türk delegasyonuna olağanüstü bir ilgi vardı’

Türkiye ve Rusya arasındaki ticari işbirliği gelişmeye devam ediyor. Rusya’nın Perm şehrinde düzenlenen Bölgelerarası İhracat Forumu’na Türkiye’den katılan... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T12:45+0300

2022-10-14T12:45+0300

2022-10-14T12:45+0300

görüş

rusya

türkiye

işbirliği

rost

perm

ticaret

kadir kurtuluş

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Rusya’nın Perm şehrinde 12-13 Ekim günlerinde düzenlenen Bölgelerarası İhracat Forumu’na Türkiye’den Rus-Türk Ticaret Evi (ROST) katıldı. Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan ROST Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, forumu Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin yansıması olarak değerlendirdi. Kurtuluş, “Türk delegasyonuna olağanüstü bir ilgi vardı. Yaklaşık otuz farklı firma ile B2B görüşme yaptık. Aynı zamanda iki farklı oturumda da ROST’un sunumlarını ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için atılması gereken adımlarla ilgili fikirlerimizi paylaştık” diye konuştu. Perm şehrinin madeni ve kimyasal hammaddelerle, orman ürünleri açısından büyük potansiyel barındırdığına dikkat çeken Kurtuluş, “Yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuçlar alacağımızı umuyorum. ROST olarak Rus-Türk ticari ilişkilerinin daha da iyi seviyeye gelmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

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rusya, türkiye, işbirliği, rost, perm, ticaret, kadir kurtuluş