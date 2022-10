https://sputniknews.com.tr/20221014/erdogan-turkiyede-gaz-merkezi-kurulmasi-icin-putin-ile-musterek-bir-calisma-talimati-verdik-1062297501.html

Erdoğan: Türkiye'de gaz merkezi kurulması için Putin ile müşterek bir çalışma talimatı verdik

Erdoğan: Türkiye'de gaz merkezi kurulması için Putin ile müşterek bir çalışma talimatı verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'in “Avrupa için Türkiye’de büyük bir gaz merkezi kurulabilir. Gaz tedarikinde Türkiye, Avrupa Birliği (AB) için çok önemli bir güzergah” açıklamasını değerlendirdi ve şunları ifade etti:'Türkiye'ye olan güvenin devam etmesi mutlu etti'Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna arasında Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri de soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aramızda yaptığımız görüşmede bu kanaat aslında gücünü koruyor. Yani Türkiye'nin arabuluculuğu hususunda Rusya'nın da diğer bazı ülkelerin de Türkiye'ye olan güvenleri aynen devam ediyor. Bu konuyla ilgili, Kerç Köprüsü'yle ilgili hassasiyetleri de yine kendisiyle paylaştık. O da bize bazı teknik bilgileri de verdi ve bu konuda biz aynı hassasiyeti koruyarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Türkiye'ye olan güvenin devam etmesi de bizi ayrıca mutlu etti" dedi.'Dedeağaç’ta veya farklı adalarda yapılanları elbette görüyoruz'Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmasına dair de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "Tabii bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz. Amerika'yla da bu konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığımız muhatabıyla görüşüyor. Hatta şu anda NATO Savunma Bakanları Toplantısı vardı. Bakanımız da bu toplantılarda muhataplarıyla bu konuları etraflıca görüşme fırsatını buldu. Neticesini dönünce Hulusi Paşa'yla görüşeceğiz. Dedeağaç’ta veya farklı adalarda yapılanları elbette görüyoruz. Biz zırhımızı kuşandıktan sonra tedbirlerimizi aldıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır. Dolayısıyla da adımlarımızı buna göre atıyoruz. O düşünsün" dedi. Yunanistan'a dair herhangi bir adımın ne zaman atılacağına dair soruya ise Erdoğan "Bu işin tarihi olmaz. Bir gece ansızın gelebiliriz o ayrı. Tarihi kayda girecek. Ama burada tarih verilmez. Nerede, ne olacağı, ne zaman olacağı konuşulur mu?" diyerek yanıt verdi.'F16 konusunda son atılan adımlar bir şeylerin değiştiğini gösteriyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan F-16 tedarikine dair süreci de şu sözlerle değerlendirdi.'Zengezur Koridoru ile ilgili olarak ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum'Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile dar kapsamlı bir görüşme yaptığını belirtti ve "O dar kapsamlıda Paşinyan, aynı zamanda İlham Bey ve Macaristan Başbakanı Orban da vardı. Ondan sonra bir de tabii heyetler arası yaptık ve bu konuları tabii ki görüştük. Ama Zengezur Koridoru ile ilgili olarak ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum" dedi.'Asgari ücrette yere sağlam basan adımları atacağız'Erdoğan asgari ücret konusunda "Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin'' dedi.'Kanal İstanbul olmazsa olmaz'Erdoğan'a "Dün yapmış olduğunuz ortak basın açıklamasında 'Kazakistan'la Orta Koridor'un geliştirilmesi için çalışmayı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandınız. Ev sahibi mevkidaşınız Tokayev ise 'Taşımacılık ve transit alanında orta koridorun geliştirmesi büyük önem arz etmektedir” açıklamasında bulundu. Türkiye konumu itibariyle çok önemli bir noktada. Marmaray gibi Asya ve Avrupa yakasını birleştiren tüm projeler aslında bu büyük adımın da bir parçası. Burada akıllara Kanal İstanbul projesi de geliyor. Kanal İstanbul projesinin Orta Koridor'a olası katkısı üzerine görüşmeleriniz oldu mu ya da projenin bir parçası olacağı düşünülebilir mi? Yakın dönemde Orta Koridorla ilgili hangi adımların atılmasını öngörüyorsunuz?" sorusu da yöneltildi. Erdoğan Kazakistan'la Orta Koridor'un geliştirilmesi konusuna şu sözlerle açıklık getirdi:'Aile konusunu da yine bu düzenlemenin içerisine koyalım istiyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başörtüsü konusunun anayasal güvence altına alınması da soruldu. Erdoğan şunları ifade etti:"Aile maddesi de çok tartışılıyor. İçeriğe ilişkin bizimle paylaşabileceğiniz bir şey var mı? " sorusuna ise Erdoğan şu sözlerle yanıt verdi:"Aile maddesi, LGBT'nin muhalefet partileri tarafından siyasallaştırılmasına ön alma gibi bir şey içerecek mi?" sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Öyleyse demek anlamışlar. Güçlü aile, güçlü milleti oluşturur" diye yanıt verdi.'Her şeyden önce bizim davetimiz her zaman bakidir'Ali Çelebi'nin AK Parti vekili olmasına dair değerlendirmesi de soruldu Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce bizim davetimiz her zaman bakidir. Kapı açık. Biz, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun. Mehmet Ali Bey kendisi de açıklama yaptı. İnşallah Çarşamba günü grup toplantısında da rozetini bizzat takacağım. Ve böylece şu anda resmen AK Parti'ye girmiş olsa da o gün grup toplantısında herkesin huzurunda rozetini takarak çok daha farklı bir anlamda o ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın" diyerek cevap verdi.'Metin Bey iyi bir hukukçu'KKTC Büyükelçisi olarak Metin Feyzioğlu'nun atanmasını ise Erdoğan "Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında özellikle uluslararası hukuk alanında ve Kıbrıs meselesinde baro başkanıyken bizimle gayet güzel çalışmaları oldu. Kendisine bu teklifi yaptığımda o da 'bunun için çok müteşekkir olurum' dedi. Metin Bey’in özellikle Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs adasındaki gelişmelere vukufiyeti var. Sadece bir büyükelçi değil, aynı zamanda akademisyen olarak da orada çok önemli işler başaracağına inanıyorum" diye değerlendirdi. 'Arsadaki sayıyı ilk etapta 1 milyon olarak düşünüyoruz'Sosyal konut projesine dair de sürece dair açıklamada bulunan Erdoğan "Aslında ilk yaptığım açıklamadan sonra bu sürece yönelik yeni açıklama arsa üzerinde oldu. Ne dedik? Arsadaki sayıyı ilk etapta 1 milyon olarak düşünüyoruz. 1 milyon arsa. Bunu da nasıl yapacağız? Kura çekimiyle oradaki dağıtımları yapacağız. Derdimiz altyapısı yapılmış arsalara kendi imkanıyla, bankaların vereceği düşük faiz krediyle gelsin benim vatandaşım evini oraya kendisi yapsın. Bu, Türkiye'de ayrı bir sıçramayı getirecek. Bu, zemin artı 1 veya sadece zemin; bu şekilde 1 milyon arsayı inşallah vatandaşlarımıza ucuz imkanlarla verme anlayışını getiriyor. Bu konuyla ilgili de iki gün önce bakanımla görüştüm. O da 'biz bütün hazırlıkları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yaptık, hazırız, her an bununla ilgili adımı atabiliriz' dedi. Şu an itibariyle inşallah Bakanlığımızın takibinde bu adımı da atacağız" dedi.'İddianız olmalı'"Yeni yüzyıl, Türkiye yüzyılı olacak” dediniz. 28 Ekim'de AK Parti'nin seçim stratejisinin ilk adımı olan Seçim Vizyon Belgesi'ni açıklayacaksınız. Bu belgede neler var? sorusunu ise Erdoğan şu sözlerle yanıtladı

