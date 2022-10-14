https://sputniknews.com.tr/20221014/rusya-bassavciligi-bilisim-suclariyla-mucadelede-turkiyeyle-aktif-isbirligimiz-var-1062319513.html

Rusya Başsavcılığı: Bilişim suçlarıyla mücadelede Türkiye'yle aktif işbirliğimiz var

Rusya Başsavcılığı: Bilişim suçlarıyla mücadelede Türkiye'yle aktif işbirliğimiz var

Rusya Başsavcılığı, mevcut siyasi duruma rağmen bilişim suçlarına karşı mücadele alanında Rusya ve yabancı ülkelerin kolluk kuvvetleri arasında aktif... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T20:06+0300

2022-10-14T20:06+0300

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Rusya Başsavcılığı Uluslararası Hukuki İşbirliği Ana Departmanı Başkan Yardımcısı Sergey Plohov, yaptığı açıklamada, “Bu yılın ilk sekiz ayında, siber suç davalarıyla ilgili yabancı ülkelerden gelen 3 binden fazla adli yardım talebini değerlendirdik. Bu rakam geçen yılki rakamları çoktan aştı. Bu alanda en aktif işbirliğinin olduğu ülkeler Belarus, Ermenistan, Güney Kore, Polonya, Türkiye ve Fransa. Aldığımız ve gönderdiğimiz taleplerin sayısı, mevcut siyasi duruma rağmen, yabancı ülkelerin kolluk kuvvetleriyle işbirliğinin çok aktif devam ettiğini gösteriyor” diye açıkladı.KubanCSC-2022 Uluslararası Bilişim Güvenliği Konferansı’nda konuşan Plohov, “Dünyanın bütün ülkeleriyle gayri siyasi ve eşit işbirliğine açık olduğumuzu her zaman söylüyoruz ve söylemeye devam ediyoruz. Çünkü milliyeti ne olursa olsun tüm suçlular bizim ortak düşmanımız” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Krasnaya Polyana bölgesinde, 13-14 Ekim günleri, KubanCSC-2022 Uluslararası Bilişim Güvenliği Konferansı gerçekleştirildi. Konferansa Belarus, Kazakistan, BAE, Lübnan, Suriye, Özbekistan ve diğer ülkelerin temsilcileri katıldı.

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