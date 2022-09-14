https://sputniknews.com.tr/20220914/siber-dolandiricilarin-yeni-yontemi-sahte-is-teklifleri-1061172768.html

Siber dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte iş teklifleri

Siber dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte iş teklifleri

Dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisini daha ekleyen hackerlar, kendilerini bilinen e-ticaret sitelerinin işe alım müdürü gibi tanıtarak SMS gönderiyor... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T13:32+0300

2022-09-14T13:32+0300

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Giderek popülerleşen sahte iş teklifi dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulunan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye distribütörü Laykon Bilişim’in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, hackerların yeni tuzağı için izledikleri yolu ve alınabilecek önlemleri sıraladı.Hackerların kişisel verileri ele geçirmek için izledikleri yol her geçen gün şekil değiştiriyor. Dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisini daha ekleyen hackerlar, kendilerini bilinen e-ticaret sitelerinin işe alım müdürü gibi tanıtarak kurbanlara SMS gönderiyor.Türkiye’nin en popüler e-ticaret sitelerinin isimlerini kullanarak iş arayışında olan kullanıcıları hedefleyen hacker’ların rastgele SMS’ler göndererek özellikle yakın zamanda bu sitelerinden alışveriş yapmış kullanıcıları hedeflediğini vurgulayan Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, sahte iş teklifi dolandırıcılığı karşısında alınması gereken önlemleri sıraladı.Akkoyunlu konuya ilişkin açıklamasında, “İş arayışında olan kullanıcıları hedefleyen hackerlar kişilerin telefonuna SMS yoluyla en popüler e-ticaret şirketlerinin işe alım uzmanı gibi davranarak maaşın aynı gün ödeneceği sahte bir iş teklifi linki veya iletişime geçilecek bir numara gönderiyorlar. Bu tür bir mesaj alan kullanıcılar, özellikle yakın zamanda bu siteden alıveriş yapmışlarsa gafil avlanarak bağlantıya tıklıyor ve iletişime geçiyor. Hackerlar bu noktadan sonra kimlik avı saldırısı için oluşturdukları sahte web sitesi aracılığıyla kullanıcıların kişisel verilerini hatta bankacılık bilgilerini de ele geçiriyor. Öyle ki kişilerin rehberini de kopyalayabilen hackerlar, böylelikle kendilerine yeni kurbanlar da yaratmış oluyor. İş bulma vaadiyle kandırılan SMS mağdurları ciddi risk altında olabiliyor” ifadelerini kullandı

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