https://sputniknews.com.tr/20221014/nato-uyesi-ulkeler-avrupada-nukleer-caydiricilik-tatbikati-yapacak-1062327566.html

NATO üyesi ülkeler, Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı yapacak

NATO üyesi ülkeler, Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı yapacak

NATO üyesi ülkeler, çok sayıda savaş uçağının katılımıyla Avrupa’nın kuzeybatısında nükleer caydırıcılık tatbikatı düzenleyecek. 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T23:31+0300

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NATO’dan yapılan açıklamaya göre, NATO müttefiki 14 ülkenin hava kuvvetleri her yıl düzenli olarak icra edilen 'Steadfast Noon' adlı tatbikatta nükleer caydırıcılık kabiliyetlerini sınayacak.Gerçek silahların kullanılmayacağı rutin tatbikat, 17-30 Ekim’de ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılacak. Tatbikatta çeşitli tiplerde 60 savaş uçağı kullanılacak. Bunlar arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunacak.Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD’ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52’ler de kullanılacak. B-52’ler ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde bulunan Minot Hava Üssü'nden kalkacak.'Steadfast Noon' tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor.NATO Sözcüsü Oana Lungescu, 'tatbikatla ittifakın nükleer caydırıcılığının etkin ve güvenli olmasının sağlanacağını' belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221012/abdli-kongre-uyesi-nato-ukraynadaki-catismayi-korukluyor-1062244267.html

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nato, savaş, savaş uçağı, nükleer, steadfast noon, belçika, kuzey denizi, ingiltere, abd